Банановий торт без випікання: рецепт нашвидкуруч

tiktok.comann_.food Банановий торт із печива

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Сьогодні пропонуємо вам легкий рецепт бананового торта без випікання, який можна приготувати буквально за 15–20 хв. А вже за ніч у холодильнику він перетвориться на справжній ніжний десерт, який не соромно подати навіть на святковий стіл. про рецепт його приготування розповіли на сторінці ann_.food.

Інгредієнти Сметана 20% 500 г Варене згущене молоко 300 г Печиво (будь-яке: біле, шоколадне чи мікс) 150 г Банани стиглі 2 шт. Желатин 25 г Вода холодна 120 мл Какао

Приготування

У невелику миску висипте желатин і залийте холодною водою. Залиште на 10–15 хв для набухання. Після цього поставте на водяну баню чи на мінімальний вогонь і прогрівайте, постійно помішуйте, поки желатин повністю не розчиниться. Слідкуйте, щоб суміш не закипіла. В окремій глибокій мисці з’єднайте сметану та варене згущене молоко. Перебийте суміш занурювальним блендером до отримання гладенької, однорідної маси. Саме така текстура забезпечить ніжність готового торта. Банани наріжте кружальцями товщиною близько 0,5 см. Печиво подрібніть руками чи ножем на невеликі шматочки. Якщо бажаєте, можете використати кілька видів печива для цікавішої текстури та смаку. У сметанно-згущену основу влийте теплий желатин, перемішайте до однорідності. Додайте банани та подрібнене печиво. Акуратно перемішайте ложкою чи лопаткою, щоб начинка рівномірно розподілилася. Форму для торта застеліть пергаментом або харчовою плівкою. Вилийте отриману масу, розрівняйте поверхню лопаткою. Поставте форму до холодильника мінімум на 6 годин, а краще — на ніч. Перед подачею дістаньте торт з форми, зніміть пергамент. Посипте поверхню какао через ситечко. За бажанням можна прикрасити додатковими скибочками банана, тертим шоколадом або горішками.

Поради

Якщо бажаєте виразнішої структури, можете додати жменю подрібнених волоських горіхів, фундука чи мигдалю.

Щоб смак став шоколадним, додайте в основу 1–2 ст. л какао під час збивання сметани зі згущеним молоком.

Навіть без кулінарного досвіду ви зможете легко приготувати цей тортик і отримаєте масу компліментів за столом.