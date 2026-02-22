ТСН у соціальних мережах

Бандуряники з грибами — рецепт ароматної української страви

Хрумкі зовні, ніжні всередині та з ароматною грибною начинкою — бандуряники знову у тренді.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Бандуряники tiktok.com_@inna_pro.food

Бандуряники tiktok.com_@inna_pro.food

Українська кухня сьогодення — це не лише памʼять дитинства, а й простір для креативу. Звичні деруни можуть зазвучати по-новому, якщо додати трішки фантазії, грибну начинку з вершками та запекти все це у зручному форматі порційних кошиків. Саме так народжуються бандуряники — страва, яку хочеться готувати, фотографувати та подавати зі сметаною та гарним настроєм. Фудблогерка inna_pro.food, як перетворити просту картопляну страву на ефектну вечерю, від якої «сусіди стукають у двері» за рецептом.

Інгредієнти

Для картопляної основи

  • Картопля 3–4 шт.

  • Цибуля 1 шт.

  • Яйце 1 шт.

  • Сіль

  • Перець

Важливо: борошно не додаємо та картоплю не відтискаємо, завдяки цьому деруни залишаються ніжними та не «забитими».

Для начинки

  • Цибуля 1 шт.

  • Печериці 6–7 шт.

  • Вершки 50 мл

  • Сир

  • Сіль

  • Перець

Приготування

  1. Картоплю та цибулю натираємо на великій тертці, додаємо яйце, сіль і перець.

  2. Добре перемішуємо, маса має бути соковитою та ароматною.

  3. На розігрітій сковороді смажимо деруни до золотистої скоринки з обох боків.

  4. Гриби нарізаємо слайсами, цибулю — півкільцями.

  5. Обсмажуємо до красивого карамельного кольору.

  6. Вливаємо вершки та тушкуємо до загустіння. Начинка виходить ніжною, кремовою та дуже ароматною.

  7. Формочки легко зробити з фольги. У кожну форму викладаємо дерун, грибну начинку, сир і ще один дерун.

  8. Зверху посипте тертим твердим сиром.

  9. Викладаємо бандуряники в аерогриль або духовку, попередньо застелену пергаментом.

  10. Запікаємо 10 хв за 200°C.

Сир плавиться, деруни стають ще хрумкішими, а аромат — такий, що довго чекати гостей не доведеться.

Подача

Обовʼязково — зі сметаною та за бажанням можна додати:

  • зелень

  • часниковий соус

  • трішки чорного перцю чи мускату

Бандуряники — це приклад того, як традиційна українська кухня легко адаптується до сучасного ритму життя. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку та затишку.

До речі, кожен регіон називає цю страву по-своєму — деруни, пляцки, тертюхи, проте суть одна.

