- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 2 хв
Бандуряники з грибами — рецепт ароматної української страви
Хрумкі зовні, ніжні всередині та з ароматною грибною начинкою — бандуряники знову у тренді.
Українська кухня сьогодення — це не лише памʼять дитинства, а й простір для креативу. Звичні деруни можуть зазвучати по-новому, якщо додати трішки фантазії, грибну начинку з вершками та запекти все це у зручному форматі порційних кошиків. Саме так народжуються бандуряники — страва, яку хочеться готувати, фотографувати та подавати зі сметаною та гарним настроєм. Фудблогерка inna_pro.food, як перетворити просту картопляну страву на ефектну вечерю, від якої «сусіди стукають у двері» за рецептом.
Інгредієнти
Для картопляної основи
Картопля 3–4 шт.
Цибуля 1 шт.
Яйце 1 шт.
Сіль
Перець
Важливо: борошно не додаємо та картоплю не відтискаємо, завдяки цьому деруни залишаються ніжними та не «забитими».
Для начинки
Цибуля 1 шт.
Печериці 6–7 шт.
Вершки 50 мл
Сир
Сіль
Перець
Приготування
Картоплю та цибулю натираємо на великій тертці, додаємо яйце, сіль і перець.
Добре перемішуємо, маса має бути соковитою та ароматною.
На розігрітій сковороді смажимо деруни до золотистої скоринки з обох боків.
Гриби нарізаємо слайсами, цибулю — півкільцями.
Обсмажуємо до красивого карамельного кольору.
Вливаємо вершки та тушкуємо до загустіння. Начинка виходить ніжною, кремовою та дуже ароматною.
Формочки легко зробити з фольги. У кожну форму викладаємо дерун, грибну начинку, сир і ще один дерун.
Зверху посипте тертим твердим сиром.
Викладаємо бандуряники в аерогриль або духовку, попередньо застелену пергаментом.
Запікаємо 10 хв за 200°C.
Сир плавиться, деруни стають ще хрумкішими, а аромат — такий, що довго чекати гостей не доведеться.
Подача
Обовʼязково — зі сметаною та за бажанням можна додати:
зелень
часниковий соус
трішки чорного перцю чи мускату
Бандуряники — це приклад того, як традиційна українська кухня легко адаптується до сучасного ритму життя. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку та затишку.
До речі, кожен регіон називає цю страву по-своєму — деруни, пляцки, тертюхи, проте суть одна.