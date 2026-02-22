Бандуряники tiktok.com_@inna_pro.food

Реклама

Українська кухня сьогодення — це не лише памʼять дитинства, а й простір для креативу. Звичні деруни можуть зазвучати по-новому, якщо додати трішки фантазії, грибну начинку з вершками та запекти все це у зручному форматі порційних кошиків. Саме так народжуються бандуряники — страва, яку хочеться готувати, фотографувати та подавати зі сметаною та гарним настроєм. Фудблогерка inna_pro.food, як перетворити просту картопляну страву на ефектну вечерю, від якої «сусіди стукають у двері» за рецептом.

Інгредієнти

Для картопляної основи

Картопля 3–4 шт.

Цибуля 1 шт.

Яйце 1 шт.

Сіль

Перець

Важливо: борошно не додаємо та картоплю не відтискаємо, завдяки цьому деруни залишаються ніжними та не «забитими».

Для начинки

Цибуля 1 шт.

Печериці 6–7 шт.

Вершки 50 мл

Сир

Сіль

Перець

Приготування

Картоплю та цибулю натираємо на великій тертці, додаємо яйце, сіль і перець. Добре перемішуємо, маса має бути соковитою та ароматною. На розігрітій сковороді смажимо деруни до золотистої скоринки з обох боків. Гриби нарізаємо слайсами, цибулю — півкільцями. Обсмажуємо до красивого карамельного кольору. Вливаємо вершки та тушкуємо до загустіння. Начинка виходить ніжною, кремовою та дуже ароматною. Формочки легко зробити з фольги. У кожну форму викладаємо дерун, грибну начинку, сир і ще один дерун. Зверху посипте тертим твердим сиром. Викладаємо бандуряники в аерогриль або духовку, попередньо застелену пергаментом. Запікаємо 10 хв за 200°C.

Сир плавиться, деруни стають ще хрумкішими, а аромат — такий, що довго чекати гостей не доведеться.

Реклама

Подача

Обовʼязково — зі сметаною та за бажанням можна додати:

зелень

часниковий соус

трішки чорного перцю чи мускату

Бандуряники — це приклад того, як традиційна українська кухня легко адаптується до сучасного ритму життя. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку та затишку.

До речі, кожен регіон називає цю страву по-своєму — деруни, пляцки, тертюхи, проте суть одна.