Банош зі шкварками та бринзою: класичний рецепт української страви

Банош tiktok.com/@borsch_cooking

Ця страва, що прийшла до нас із Карпат, здавна вважалася символом домашнього затишку та гастрономічної простоти. А на сторінці borsch_cooking ми знайшли рецепт, який дозволяє приготувати ароматний банош на домашній кухні.

Інгредієнти Сметана 100 г Молоко 200 мл Кукурудзяна крупа 180 г Сало 100 г Бринза 150 г Сіль Перець

Приготування

У невелику каструлю налийте молоко та прогрійте його на середньому вогні. Додайте сметану та ретельно перемішуйте, щоб суміш стала однорідною. Всипте кукурудзяну крупу, приправте сіллю та перцем. Постійно помішуйте та варіть на маленькому вогні приблизно 15 хв. Тут важливо не залишати суміш без уваги, так банош вийде ніжним і без грудочок. Поки крупа вариться, наріжте сало невеликими шматочками та обсмажте на пательні до золотавого кольору. Запах шкварок, які смажаться, наповнює кухню теплом і затишком. Коли банош готовий, подавайте, щедро присипаним бринзою та шкварками. Ніжна кукурудзяна основа чудово поєднується із солонуватою бринзою та хрумкими шкварками.

Банош — не просто страва, а маленька гастрономічна подорож у Карпати. Він ідеально підходить для затишного сніданку чи вечері, особливо коли хочеться чогось теплого, ситного та водночас легкого у приготуванні.

Ця страва також вчить нас цінувати простоту, адже з мінімуму продуктів маємо максимум смаку. А головне, банош завжди можна доповнити власними варіантами, наприклад, додати гриби, зелень чи навіть трохи домашнього копченого сиру для нових смакових відтінків.

Порада

Щоб банош вийшов максимально ніжним, використовуйте свіжу крупу та сметану середньої жирності. А шкварки краще готувати без зайвої солі, адже бринза сама додасть необхідну пікантність.

Банош — це страва, яка нагадує про затишок гірських хат, прості радості та смак дитинства. Варіть його для себе, для сім’ї чи друзів і насолоджуйтеся теплом у кожній ложці.