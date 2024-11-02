Батат із яйцями, запечений у духовці: рецепт корисного гарніру

Батат засмаком дуже схожий на картоплю. Він відрізняється від звичайної картоплі солодкуватим смаком та насиченим кольором. Овочі їжте повністю разом із шкіркою, але обов'язково добре помийте коренеплід перед приготуванням.

Вийде особливо смачно, якщо після запікання додати в батат начинку з яйця і сиру, трохи запекти в духовці і посипати зеленню.

Інгредієнти батат (великий) 3 шт. яйця курячі 6 шт. сир твердий оливкова олія 2 ст. л. сіль зелень (кріп, петрушка)

Батат промийте щіткою під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. Змастіть оливковою олією з усіх боків і зробіть кілька проколів виделкою. Викладіть його на деко, застелене пергаментним папером. Відправте овочі в холодну духовку, потім увімкніть і випікайте за 190 градусів 50-60 хвилин. Перевірте готовність ножем, він легко проткне овоч. Сир натріть на велику тертку. Трохи остудіть батат і розріжте вздовж половинки, ложкою видаліть м'якоть картоплі, але не повністю, щоб вийшли виїмки для яєць. Викладіть половинки картоплі на деко, посоліть і в кожну вбийте по яйцю, ще посоліть і посипте сиром. Запікайте 10-15 хвилин і прикрасьте зеленню.

Поради:

Замість оливкової олії можна використовувати соняшникову.

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