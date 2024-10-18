Батончики з фісташками та гарбузом: рецепт корисних ласощів

Спробуйте приготувати ці батончики з фісташками та гарбузовим насінням без випічки, які містять лише 6 інгредієнтів,

На сторінці helens_vegan_kitchen показали рецепт корисних та смачних смаколиків, які вподобає вся родина. Рецепт розраховано на 12 цукерок.

Інгредієнти Гарбузове насіння 30 г Фісташки 65 г Фініки великі 12 шт. Овес 80 г Мигдаль 120 г Темний шоколад 150 г

Приготування:

Додайте всі інгредієнти в кухонний комбайн і ретельно перемішайте;

Додайте столову ложку чи 2 води, щоб суміш поєдналася;

Розділіть на 12 частин і наповніть форму для брауні чи кексів;

Поставте в холодильник, поки ви будете розтоплювати шоколад;

Розтопіть шоколад на водяній бані. Налийте по ложці на кожну основу і посипте гарбузовим насінням і фісташками;

Знову поставити в холодильник. Коли шоколад застигне, зберігайте цукерки в закритій ємності в холодильнику.

Такі цукерки можна зберігати у холодильнику близько тижня.

Просто змішайте основні інгредієнти разом і полийте темним шоколадом. Ви можете зробити це в одній більшій формі та нарізати брусками.

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