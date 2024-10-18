Батончики з фісташками та гарбузом: рецепт корисних ласощів

Спробуйте приготувати ці батончики з фісташками та гарбузовим насінням без випічки, які містять лише 6 інгредієнтів,
На сторінці helens_vegan_kitchen показали рецепт корисних та смачних смаколиків, які вподобає вся родина. Рецепт розраховано на 12 цукерок.
Інгредієнти
- Гарбузове насіння
- 30 г
- Фісташки
- 65 г
- Фініки великі
- 12 шт.
- Овес
- 80 г
- Мигдаль
- 120 г
- Темний шоколад
- 150 г
Приготування:
- Додайте всі інгредієнти в кухонний комбайн і ретельно перемішайте;
- Додайте столову ложку чи 2 води, щоб суміш поєдналася;
- Розділіть на 12 частин і наповніть форму для брауні чи кексів;
- Поставте в холодильник, поки ви будете розтоплювати шоколад;
- Розтопіть шоколад на водяній бані. Налийте по ложці на кожну основу і посипте гарбузовим насінням і фісташками;
- Знову поставити в холодильник. Коли шоколад застигне, зберігайте цукерки в закритій ємності в холодильнику.
- Такі цукерки можна зберігати у холодильнику близько тижня.
Просто змішайте основні інгредієнти разом і полийте темним шоколадом. Ви можете зробити це в одній більшій формі та нарізати брусками.
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