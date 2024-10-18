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Батончики з фісташками та гарбузом: рецепт корисних ласощів

Батончики з фісташками та гарбузом: рецепт корисних ласощів

Цукерки з фісташками та гарбузом / Фото: www.credits

Спробуйте приготувати ці батончики з фісташками та гарбузовим насінням без випічки, які містять лише 6 інгредієнтів,

На сторінці helens_vegan_kitchen показали рецепт корисних та смачних смаколиків, які вподобає вся родина. Рецепт розраховано на 12 цукерок.

Інгредієнти

Гарбузове насіння
30 г
Фісташки
65 г
Фініки великі
12 шт.
Овес
80 г
Мигдаль
120 г
Темний шоколад
150 г

Приготування:

  • Додайте всі інгредієнти в кухонний комбайн і ретельно перемішайте;
  • Додайте столову ложку чи 2 води, щоб суміш поєдналася; 
  • Розділіть на 12 частин і наповніть форму для брауні чи кексів; 
  • Поставте в холодильник, поки ви будете розтоплювати шоколад;
  • Розтопіть шоколад на водяній бані. Налийте по ложці на кожну основу і посипте гарбузовим насінням і фісташками;
  • Знову поставити в холодильник. Коли шоколад застигне, зберігайте цукерки в закритій ємності в холодильнику. 
  • Такі цукерки можна зберігати у холодильнику близько  тижня.

Просто змішайте основні інгредієнти разом і полийте темним шоколадом. Ви можете зробити це в одній більшій формі та нарізати брусками.

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