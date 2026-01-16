- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
Батончики з вівсяних пластівців, горіхів, фініків, банана та сухофруктів: рецепт корисного перекусу
Приготуйте смачні, ситні, натуральні батончики з корисних і доступних інгредієнтів, які чудово підійдуть для перекусу, поїздки або пікніка.
Готуються дуже просто, все змішайте і запечіть у духовці. Це прекрасна альтернатива купованим батончикам.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці швидкого приготування
- 300 г
- мед
- 120 г
- банан
- 1 шт.
- фініки
- 100 г
- курага
- 50 г
- родзинки
- 50 г
- насіння гарбуза
- 30 г
- мигдаль
- 50 г
- горіхи волоські
- 100 г
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
-
У фініків видаліть кісточки.
Банан очистьте і наріжте на шматочки.
Курагу, родзинки залийте окропом на п'ять хвилин, потім воду злийте, обсушіть паперовим рушником. Курагу наріжте на невеликі шматочки.
Мигдаль, насіння гарбуза, волоські горіхи подрібніть.
У миску викладіть фініки, банан і розімніть товкачиком від ступки, додайте рідкий мед, ванільний цукор, сіль, всипте вівсяні пластівці, перемішайте і залиште на 10 хвилин, потім додайте родзинки, курагу, насіння гарбуза, мигдаль, волоські горіхи і добре перемішайте.
Форму вистеліть пергаментним папером, викладіть масу, розрівняйте її і добре утрамбуйте лопаткою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 150 градусів 30 хвилин. Обережно витягніть її з форми і залиште до повного охолодження, потім розріжте на порційні шматочки.
Поради:
Зберігайте за кімнатної температури в герметичному контейнері.