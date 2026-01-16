ТСН у соціальних мережах

Рецепти
94
1 хв

Батончики з вівсяних пластівців, горіхів, фініків, банана та сухофруктів: рецепт корисного перекусу

Приготуйте смачні, ситні, натуральні батончики з корисних і доступних інгредієнтів, які чудово підійдуть для перекусу, поїздки або пікніка.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 10 хв.
291 ккал
Батончики з вівсяних пластівців, горіхів, фініків, банана та сухофруктів

Батончики з вівсяних пластівців, горіхів, фініків, банана та сухофруктів / © Credits

Готуються дуже просто, все змішайте і запечіть у духовці. Це прекрасна альтернатива купованим батончикам.

Інгредієнти

вівсяні пластівці швидкого приготування
300 г
мед
120 г
банан
1 шт.
фініки
100 г
курага
50 г
родзинки
50 г
насіння гарбуза
30 г
мигдаль
50 г
горіхи волоські
100 г
ванільний цукор
10 г
сіль

  1. У фініків видаліть кісточки.

  2. Банан очистьте і наріжте на шматочки.

  3. Курагу, родзинки залийте окропом на п'ять хвилин, потім воду злийте, обсушіть паперовим рушником. Курагу наріжте на невеликі шматочки.

  4. Мигдаль, насіння гарбуза, волоські горіхи подрібніть.

  5. У миску викладіть фініки, банан і розімніть товкачиком від ступки, додайте рідкий мед, ванільний цукор, сіль, всипте вівсяні пластівці, перемішайте і залиште на 10 хвилин, потім додайте родзинки, курагу, насіння гарбуза, мигдаль, волоські горіхи і добре перемішайте.

  6. Форму вистеліть пергаментним папером, викладіть масу, розрівняйте її і добре утрамбуйте лопаткою.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 150 градусів 30 хвилин. Обережно витягніть її з форми і залиште до повного охолодження, потім розріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Зберігайте за кімнатної температури в герметичному контейнері.

