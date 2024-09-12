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Баунті-пундики: рецепт райської насолоди без випікання

Баунті-пундики: рецепт райської насолоди без випікання

Пундик у шоколаді / Фото: Credits

Цікавий рецепт кокосових пундиків лише з трьох інгредієнтів.

Авторка сторінки _candy_healthy_ показала, як приготувати кокосові смаколики без краплини борошна, а отже ваша талія жодним чином не постраждає від такого десерту.

Інгредієнти

Грецький йогурт
200 г
Кокосова стружка
70 г
Мед
Чорний шоколад 
80 г

Приготування:

  • Змішайте всі інгредієнти в мисці та пересипте у бажану форму. Авторка використовувала форму для випікання пундиків, натомість ви можете використати форму для торта, наприклад, або для кексів;
  • Залиште в морозилці приблизно на одну-дві години;
  • Потім полийте розтопленим шоколадом, посипте кокосовою стружкою та залишайте в холодильнику до споживання.

Таким десертом можна тішити себе хоч щодня без великої шкоди для фігури. 

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