Бендерики з грибним соусом: рецепт зимової страви із Рівненщини

Ці золотисті млинці з соковитою начинкою та грибною підливою переносять нас в атмосферу затишного родинного застілля.
На сторінці mil_alexx_pp поділилися секретом приготування бендериків — традиційної страви Рівненщини, яка особливо популярна на зимові свята.
Інгредієнти
- Тепле молоко
- 500 мл
- Борошно
- 225 г
- Вершкове масло
- 40 г
- Яйця
- 3 шт.
- Цукор
- Сіль
- Фарш
- 600 г
- Цибуля
- 120 г
- Сіль
- Перець
- Олія
- Гриби
- 300 г
- Сметана
- 200 мл
Приготування
- У глибокій мисці збийте яйця, додайте цукор і дрібку солі. Перемішайте масу вінчиком до однорідності.
- Влийте половину теплого молока, поступово додаючи борошно. Вимішуйте, щоб уникнути грудочок.
- Додайте розтоплене вершкове масло та решту молока. Ще раз ретельно перемішайте.
- Смажте млинці на середньому вогні: з одного боку 1,5–2 хвилини, з іншого — 15–30 секунд. Завдяки ідеальному рецепту перший млинець також вдасться бездоганним.
- Для начинки використовуйте курячий фарш. Додайте дрібно перемелену цибулю, сіль і перець до свого смаку. Ретельно перемішайте.
- Млинці розріжте на дві половинки.
- Рівномірно розподіліть тонкий шар фаршу по поверхні кожного млинця.
- Складіть у трикутники.
- Для кляру збийте яйця з меленим перцем.
- Кожен трикутник обмокніть у клярі та обсмажте на пательні з мінімальною кількістю олії.
- Смажте на повільному вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків.
- Викладіть готові бендерики на паперові серветки, щоб позбутися зайвого жиру.
Подача
- Справжні бендерики подаються з ароматною грибною підливою.
- Обсмажте дрібно нарізані гриби з цибулею.
- Додайте сметани, трохи солі, перцю та тушкуйте кілька хвилин до загустіння.
- Полийте готові бендерики гарячою підливою перед подачею.
Поради:
- Для приготування млинців використовуйте борошно високої якості.
- Фарш можна замінити на інший до вашого смаку, наприклад, яловичий чи свинячий.
- Якщо хочете зробити страву менш калорійною, обсмажуйте бендерики без кляру на сухій пательні.
Цей рецепт—чудовий варіант для зимових свят або сімейного обіду. Спробуйте його приготувати і ваші рідні неодмінно оцінять смак та атмосферу цієї традиційної української страви.
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