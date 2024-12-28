Бендерики з грибним соусом: рецепт зимової страви із Рівненщини

Ці золотисті млинці з соковитою начинкою та грибною підливою переносять нас в атмосферу затишного родинного застілля.

На сторінці mil_alexx_pp поділилися секретом приготування бендериків — традиційної страви Рівненщини, яка особливо популярна на зимові свята.

Інгредієнти Тепле молоко 500 мл Борошно 225 г Вершкове масло 40 г Яйця 3 шт. Цукор Сіль Фарш 600 г Цибуля 120 г Сіль Перець Олія Гриби 300 г Сметана 200 мл

Приготування

У глибокій мисці збийте яйця, додайте цукор і дрібку солі. Перемішайте масу вінчиком до однорідності. Влийте половину теплого молока, поступово додаючи борошно. Вимішуйте, щоб уникнути грудочок. Додайте розтоплене вершкове масло та решту молока. Ще раз ретельно перемішайте. Смажте млинці на середньому вогні: з одного боку 1,5–2 хвилини, з іншого — 15–30 секунд. Завдяки ідеальному рецепту перший млинець також вдасться бездоганним. Для начинки використовуйте курячий фарш. Додайте дрібно перемелену цибулю, сіль і перець до свого смаку. Ретельно перемішайте. Млинці розріжте на дві половинки. Рівномірно розподіліть тонкий шар фаршу по поверхні кожного млинця. Складіть у трикутники. Для кляру збийте яйця з меленим перцем. Кожен трикутник обмокніть у клярі та обсмажте на пательні з мінімальною кількістю олії. Смажте на повільному вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків. Викладіть готові бендерики на паперові серветки, щоб позбутися зайвого жиру.

Подача

Справжні бендерики подаються з ароматною грибною підливою.

Обсмажте дрібно нарізані гриби з цибулею.

Додайте сметани, трохи солі, перцю та тушкуйте кілька хвилин до загустіння.

Полийте готові бендерики гарячою підливою перед подачею.

Поради:

Для приготування млинців використовуйте борошно високої якості.

Фарш можна замінити на інший до вашого смаку, наприклад, яловичий чи свинячий.

Якщо хочете зробити страву менш калорійною, обсмажуйте бендерики без кляру на сухій пательні.

Цей рецепт—чудовий варіант для зимових свят або сімейного обіду. Спробуйте його приготувати і ваші рідні неодмінно оцінять смак та атмосферу цієї традиційної української страви.

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