Бендерики з куркою та грибами: рецепт традиційної української страви

Українська кухня багата на смачні та різноманітні страви та однією з найулюбленіших багатьох є бендерики — тонкі млинці, наповнені смачними начинками.

На сторінці yuliia.senych розповіли, як приготувати традиційні бендерики з куркою та грибами, які неодмінно здивують ваші смакові рецептори та додадуть тепла й затишку вашому столу.

Інгредієнти Молоко 500 мл Яйця 3 шт. Цукор 2 ст. л Борошно 220 г Олія 2-3 ст. л Сіль Вершкове масло чи сало Гриби 150 г Твердий сир 150 г Вершковий сир М’ясо 150 г Цибуля 1 шт.

Приготування

У глибокій мисці поєднайте яйця з цукром і сіллю. Поступово всипайте просіяне борошно, ретельно перемішуйте вінчиком. Додайте ледь тепле молоко, щоб уникнути утворення грудочок — цей крок дуже важливий для досягнення ніжної текстури млинців. Добре перемішайте тісто до однорідної маси, наприкінці додайте олію і залиште його на 15 хв, щоб воно "відпочити". Якщо виявите грудочки, використайте блендер, щоб їх розбити. Поки тісто відпочиває, добре розігрійте пательню. Додайте шматочок вершкового масла та розпочинайте смаження млинців. Обсмажуйте їх на середньому вогні приблизно 3-5 хв з кожного боку, щоб вони набули апетитної золотистої скоринки. Для начинки наріжте цибулю та гриби, а також підготуйте куряче філе. Обсмажте цибулю разом із м’ясом та грибами до готовності. Кожен млинець розріжте навпіл, підігніть один край та змастіть його вершковим сиром. Викладіть підготовлену начинку та акуратно загорніть у трикутник. Хвостик приховайте всередині бендерика, щоб начинка не випадала. Якщо бажаєте, підсмажте бендерики на розігрітій пательні, змащеній вершковим маслом, до отримання золотистого кольору. Це додасть їм особливої хрусткості.

Приготуйте цю смачну страву для своїх близьких і ви точно зможете відчути тепло та затишок домашньої кухні. Бендерики з куркою та грибами — це смачна та поживна страва, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Насолоджуйтесь кожним шматочком і діліться радістю з рідними.

Смачного!

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