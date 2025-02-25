Бендерики з куркою та грибами: рецепт традиційної української страви

Українська кухня багата на смачні та різноманітні страви та однією з найулюбленіших багатьох є бендерики — тонкі млинці, наповнені смачними начинками.
На сторінці yuliia.senych розповіли, як приготувати традиційні бендерики з куркою та грибами, які неодмінно здивують ваші смакові рецептори та додадуть тепла й затишку вашому столу.
Інгредієнти
- Молоко
- 500 мл
- Яйця
- 3 шт.
- Цукор
- 2 ст. л
- Борошно
- 220 г
- Олія
- 2-3 ст. л
- Сіль
- Вершкове масло чи сало
- Гриби
- 150 г
- Твердий сир
- 150 г
- Вершковий сир
- М’ясо
- 150 г
- Цибуля
- 1 шт.
Приготування
- У глибокій мисці поєднайте яйця з цукром і сіллю.
- Поступово всипайте просіяне борошно, ретельно перемішуйте вінчиком.
- Додайте ледь тепле молоко, щоб уникнути утворення грудочок — цей крок дуже важливий для досягнення ніжної текстури млинців.
- Добре перемішайте тісто до однорідної маси, наприкінці додайте олію і залиште його на 15 хв, щоб воно "відпочити". Якщо виявите грудочки, використайте блендер, щоб їх розбити.
- Поки тісто відпочиває, добре розігрійте пательню. Додайте шматочок вершкового масла та розпочинайте смаження млинців. Обсмажуйте їх на середньому вогні приблизно 3-5 хв з кожного боку, щоб вони набули апетитної золотистої скоринки.
- Для начинки наріжте цибулю та гриби, а також підготуйте куряче філе. Обсмажте цибулю разом із м’ясом та грибами до готовності.
- Кожен млинець розріжте навпіл, підігніть один край та змастіть його вершковим сиром.
- Викладіть підготовлену начинку та акуратно загорніть у трикутник. Хвостик приховайте всередині бендерика, щоб начинка не випадала.
- Якщо бажаєте, підсмажте бендерики на розігрітій пательні, змащеній вершковим маслом, до отримання золотистого кольору. Це додасть їм особливої хрусткості.
Приготуйте цю смачну страву для своїх близьких і ви точно зможете відчути тепло та затишок домашньої кухні. Бендерики з куркою та грибами — це смачна та поживна страва, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Насолоджуйтесь кожним шматочком і діліться радістю з рідними.
Смачного!
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