Бейгл із яйцем і пармезаном: рецепт смачного сніданку

Сніданок – це час, коли варто подбати про себе, наповнити тіло енергією і цей рецепт саме те, що треба.

Якщо ви мрієте про неповторний смак і ніжність страви, яка стане вашою ранковою насолодою, бейгл із яйцем і пармезаном – ідеальний вибір. На сторінці dieteticaesthetic розповіли, як приготувати страву, яка поєднує традиційний смак із сучасними тенденціями здорового харчування.

Інгредієнти Яйця 2 шт. Вершкове масло 1 ч. л Тертий пармезан 1 ст. л Сир халумі 4 скибочки Бейгл Авокадо 1/2 шт. Рукола Маринована цибуля 2 ст. л

Приготування

Розріжте бублик навпіл і трохи підсмажте його у тостері чи на сухій пательні до золотистої скоринки. У невеликій мисці збийте яйця разом з чайною ложкою вершкового масла. Додайте столову ложку тертого пармезану та ретельно перемішайте до утворення однорідної консистенції. Трохи підсмажте сир халумі, він має набути привабливої золотистої скоринки. На підготовлену основу бейгла щедро викладіть яєчну суміш, а зверху розташовуйте підсмажені скибочки сиру халумі. Додайте авокадо, покладіть руколу та прикрасьте маринованою цибулею. Подавайте цей бейгл гарячим і насолоджуйтесь кожним шматочком.

Поради:

Якщо хочете експериментувати, спробуйте додати кілька крапель лимонного соку до яєчної суміші – це підкреслить смак пармезану та додасть свіжості страві.

Цей бейгл – справжня симфонія смаків: ніжні яйця та ароматний пармезан створюють гармонійне поєднання, яке здатне задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Підсмажені скибочки халумі додають страві контрасту, а авокадо, рукола та маринована цибуля роблять смак ще яскравішим.

Ми також писали про те, як приготувати смачну шакшуку на сніданок.

Читайте також: