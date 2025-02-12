Бейгл із яйцем і пармезаном: рецепт смачного сніданку

Сніданок – це час, коли варто подбати про себе, наповнити тіло енергією і цей рецепт саме те, що треба.
Якщо ви мрієте про неповторний смак і ніжність страви, яка стане вашою ранковою насолодою, бейгл із яйцем і пармезаном – ідеальний вибір. На сторінці dieteticaesthetic розповіли, як приготувати страву, яка поєднує традиційний смак із сучасними тенденціями здорового харчування.
Інгредієнти
- Яйця
- 2 шт.
- Вершкове масло
- 1 ч. л
- Тертий пармезан
- 1 ст. л
- Сир халумі
- 4 скибочки
- Бейгл
- Авокадо
- 1/2 шт.
- Рукола
- Маринована цибуля
- 2 ст. л
Приготування
- Розріжте бублик навпіл і трохи підсмажте його у тостері чи на сухій пательні до золотистої скоринки.
- У невеликій мисці збийте яйця разом з чайною ложкою вершкового масла. Додайте столову ложку тертого пармезану та ретельно перемішайте до утворення однорідної консистенції.
- Трохи підсмажте сир халумі, він має набути привабливої золотистої скоринки.
- На підготовлену основу бейгла щедро викладіть яєчну суміш, а зверху розташовуйте підсмажені скибочки сиру халумі. Додайте авокадо, покладіть руколу та прикрасьте маринованою цибулею.
- Подавайте цей бейгл гарячим і насолоджуйтесь кожним шматочком.
Поради:
- Якщо хочете експериментувати, спробуйте додати кілька крапель лимонного соку до яєчної суміші – це підкреслить смак пармезану та додасть свіжості страві.
Цей бейгл – справжня симфонія смаків: ніжні яйця та ароматний пармезан створюють гармонійне поєднання, яке здатне задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Підсмажені скибочки халумі додають страві контрасту, а авокадо, рукола та маринована цибуля роблять смак ще яскравішим.
Ми також писали про те, як приготувати смачну шакшуку на сніданок.
Читайте також:
- Як приготувати сніданок за п’ять хвилин від Савви Лібкина
- Омлет без яєць: цікавий рецепт традиційного сніданку
- Як приготувати яскравий та корисний сніданок: рецепт від кухаря-красунчика