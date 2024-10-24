Без цукру та води: старовинний рецепт квашення капусти

Квашена капуста — ідеальний приклад того, як просто можна приготувати корисну та смачну страву з простих інгредієнтів. Без додавання води та цукру вона набуває справжнього автентичного смаку, який передавався з покоління в покоління.

На сторінці yuliia.senych розповіли, як приготувати хрумку та корисну квашену капусту за бабусиним рецептом.

Інгредієнти Капуста 1 кг Сіль 20 г Морква 80 г Лавровий лист Перець горошком

Приготування:

Для гарної квашеної капусти важливо обрати свіжу та пружну капусту. Мілко нашинкуйте її та викладіть в глибокий посуд; Туди ж натріть моркву; Посипте капусту сіллю та почніть мʼяти її, щоб вона пустила сік. Дуже важливо, щоб капуста була соковитою, бо якщо соку буде мало, то треба буде окремо готувати розсіл. На дно банки покладіть лавровий листок, перець горошком і почніть утрамбовувати капусту. Кожен шар гарно притискайте, щоб зрештою капуста в банці була повністю покрита соком; Поставте банку в посуд, на випадок, якщо витече сік; Залиште капусту в теплому та темному місці мінімум на три доби без кришки; Кожного дня (бажано 2-3 рази на день) протикайте капусту деревʼяною паличкою (щоб не було хімічних реакцій), щоб виходив газ знизу. Після цього знову придавіть капусту деревʼяною лопаткою, щоб вона була покрита соком. Після 3 діб капусту можна куштувати. Накрийте її кришкою та поставте в холодильник; В жодному разу не зливайте з неї рідину.

Поради:

Якщо сік не покриватиме повністю капусту, вона почорніє та почне смердіти. Неприємний запах ви потім нічим не зможете прибрати.

Якщо у місткості з капустою не вистачає до кінця 1-2 см рідини, її можна не доливати.

Якщо рівень рідини сягає лише половини від необхідного, то капуста може зіпсуватися, тому потрібно доливати розсіл. Найпростіший спосіб його приготування — це розчинити одну столову ложку солі на один літр води. Прокип’ятіть цей розчин, остудіть та залийте ним капусту. Можна додати трохи цукру до смаку.

Смачного!

#рецепти #рецептиукраїнською #хочуврек #хочувтоп #тренды ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО @yuliia.senych Хрумка та корисна квашена капуста за бабусиним рецептом☺️ Нам потрібні: • капуста ~ 1кг • сіль 20г(або 2% від загальної маси) • морква ~80г Приготування ⬇️ 1.Для гарної квашеної капусти важливо підібрати свіжу та пружну капусту.Капусту мілко шинкуємо та викладаємо в глибокий посуд.Туди ж натираємо моркву(я брала 2 маленькі морквинки ). 2. Посипаємо капусту сіллю і починаємо мʼяти її,щоб вона пустила сік.Дуже важливо ,щоб капуста була соковитою,бо якщо соку буде мало,то треба готувати розсол. 3. На дно банки кладемо лавровий лист та перець горошком і починаємо утрамбовувати капусту.Кожен шар гарно притискаємо ,щоб в кінці кінців капуста в банці була повністю покрита соком.Ставимо банку в посуд,на випадок,як витече сік. ❗️Якщо сік не покриватиме капусту,то вона почорніє і буде смердіти так,що ніякі ароматизатори потім не допоможуть 4.Залишаємо капусту в теплому і темному місці мінімум на три доби без кришки.Кожного дня (бажано 2-3 рази на день) протикаємо капусту ❗️деревʼяною паличкою(щоб не було хімічних реакцій) ,щоб знизу виходив газ.Після цього процесу натискаємо на капусту деревʼяною лопаткою,щоб вона знову була покрита соком. 4.Після 3 діб банку можна куштувати!Закриваємо капусту кришкою і ставимо в холодильник ,НЕ ЗЛИВАЮЧИ РІДИНУ! Смачного! За цим рецептом капуста виходить дуже хрумка і соковита ☝Якщо у місткості з капустою не вистачає до вінця 1-2 см рідини, її можна не доливати. Якщо рівень рідини сягає лише половини від необхідного, то капуста може зіпсуватися, тому розсіл потрібно доливати. Щоб приготувати розсіл, найпростіший варіант — це розчинити одну столову ложку солі на один літр води. Прокип’ятіть цей розчин, остудіть та залийте ним капусту. Можна додати трохи цукру до смаку. Час приготування ~ 15хв і 3 дні Зберігайте рецепт та пишіть в коментарях свої секрети в приготуванні квашеної капусти ⬇️ #рецепт

Квашена капуста — універсальна страва, яку можна подавати як самостійну закуску чи використовувати як інгредієнт для приготування інших страв. Вона чудово поєднується з м’ясом, картоплею, варениками, а також може бути основою для приготування українського борщу чи бігосу.

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