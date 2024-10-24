Без цукру та води: старовинний рецепт квашення капусти

Квашена капуста — ідеальний приклад того, як просто можна приготувати корисну та смачну страву з простих інгредієнтів. Без додавання води та цукру вона набуває справжнього автентичного смаку, який передавався з покоління в покоління.
На сторінці yuliia.senych розповіли, як приготувати хрумку та корисну квашену капусту за бабусиним рецептом.
Інгредієнти
- Капуста
- 1 кг
- Сіль
- 20 г
- Морква
- 80 г
- Лавровий лист
- Перець горошком
Приготування:
- Для гарної квашеної капусти важливо обрати свіжу та пружну капусту. Мілко нашинкуйте її та викладіть в глибокий посуд;
- Туди ж натріть моркву;
- Посипте капусту сіллю та почніть мʼяти її, щоб вона пустила сік. Дуже важливо, щоб капуста була соковитою, бо якщо соку буде мало, то треба буде окремо готувати розсіл.
- На дно банки покладіть лавровий листок, перець горошком і почніть утрамбовувати капусту. Кожен шар гарно притискайте, щоб зрештою капуста в банці була повністю покрита соком;
- Поставте банку в посуд, на випадок, якщо витече сік;
- Залиште капусту в теплому та темному місці мінімум на три доби без кришки;
- Кожного дня (бажано 2-3 рази на день) протикайте капусту деревʼяною паличкою (щоб не було хімічних реакцій), щоб виходив газ знизу. Після цього знову придавіть капусту деревʼяною лопаткою, щоб вона була покрита соком.
- Після 3 діб капусту можна куштувати. Накрийте її кришкою та поставте в холодильник;
- В жодному разу не зливайте з неї рідину.
Поради:
- Якщо сік не покриватиме повністю капусту, вона почорніє та почне смердіти. Неприємний запах ви потім нічим не зможете прибрати.
- Якщо у місткості з капустою не вистачає до кінця 1-2 см рідини, її можна не доливати.
- Якщо рівень рідини сягає лише половини від необхідного, то капуста може зіпсуватися, тому потрібно доливати розсіл. Найпростіший спосіб його приготування — це розчинити одну столову ложку солі на один літр води. Прокип’ятіть цей розчин, остудіть та залийте ним капусту. Можна додати трохи цукру до смаку.
Смачного!
@yuliia.senych Хрумка та корисна квашена капуста за бабусиним рецептом☺️ Нам потрібні: • капуста ~ 1кг • сіль 20г(або 2% від загальної маси) • морква ~80г Приготування ⬇️ 1.Для гарної квашеної капусти важливо підібрати свіжу та пружну капусту.Капусту мілко шинкуємо та викладаємо в глибокий посуд.Туди ж натираємо моркву(я брала 2 маленькі морквинки ). 2. Посипаємо капусту сіллю і починаємо мʼяти її,щоб вона пустила сік.Дуже важливо ,щоб капуста була соковитою,бо якщо соку буде мало,то треба готувати розсол. 3. На дно банки кладемо лавровий лист та перець горошком і починаємо утрамбовувати капусту.Кожен шар гарно притискаємо ,щоб в кінці кінців капуста в банці була повністю покрита соком.Ставимо банку в посуд,на випадок,як витече сік. ❗️Якщо сік не покриватиме капусту,то вона почорніє і буде смердіти так,що ніякі ароматизатори потім не допоможуть 4.Залишаємо капусту в теплому і темному місці мінімум на три доби без кришки.Кожного дня (бажано 2-3 рази на день) протикаємо капусту ❗️деревʼяною паличкою(щоб не було хімічних реакцій) ,щоб знизу виходив газ.Після цього процесу натискаємо на капусту деревʼяною лопаткою,щоб вона знову була покрита соком. 4.Після 3 діб банку можна куштувати!Закриваємо капусту кришкою і ставимо в холодильник ,НЕ ЗЛИВАЮЧИ РІДИНУ! Смачного! За цим рецептом капуста виходить дуже хрумка і соковита ☝Якщо у місткості з капустою не вистачає до вінця 1-2 см рідини, її можна не доливати. Якщо рівень рідини сягає лише половини від необхідного, то капуста може зіпсуватися, тому розсіл потрібно доливати. Щоб приготувати розсіл, найпростіший варіант — це розчинити одну столову ложку солі на один літр води. Прокип’ятіть цей розчин, остудіть та залийте ним капусту. Можна додати трохи цукру до смаку. Час приготування ~ 15хв і 3 дні Зберігайте рецепт та пишіть в коментарях свої секрети в приготуванні квашеної капусти ⬇️ #рецепт #рецепти #рецептиукраїнською #хочуврек #хочувтоп #тренды ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО
Квашена капуста — універсальна страва, яку можна подавати як самостійну закуску чи використовувати як інгредієнт для приготування інших страв. Вона чудово поєднується з м’ясом, картоплею, варениками, а також може бути основою для приготування українського борщу чи бігосу.
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