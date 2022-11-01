Без яєць: рецепт італійських картопляних оладок

Кожен, хто коли-небудь з'являвся на кухні не тільки для того, щоб зробити собі бутерброд, хоч раз у житті готував деруни, але для них потрібні яйця, які зараз сильно здорожчали. Ми пропонуємо вам рецепт італійських картопляних оладок, для приготування яких яйця не потрібні.

Щоб приготувати ці оладки, вам знадобиться приблизно 25 хвилин, і у вас вийде приблизно 15-16 оладок.

Складники

картопля (краще білий сорт) — 1 кг

борошно — 2 ст. л.

сіль і перець

оливкова олія

Приготування

Очистіть картоплю і натріть її на великій тертці. Витисніть зайву воду.

У мисці змішайте картоплю з борошном, сіллю та перцем.

Нагрійте трохи олії у сковороді з антипригарним покриттям. Покладіть столову ложку картопляної суміші з гіркою на сковороду, злегка приплюсніть ложкою верх і дайте обсмажити. Підніміть кут, щоб переконатися, що нижній бік став золотистим, потім переверніть та обсмажте з іншого боку.

Оладки можна подавати зі сметаною, шинкою, сиром та овочами. Також можна приготувати до коржиків соус.

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