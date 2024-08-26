Бездріжджова булочка: рецепт пухкої випічки з улюбленою начинкою

Спробуйте приготувати на пательні цікаву булочку лише з трьох інгредієнтів.
На сторінці Recetas Saludables показали, як приготувати суперм’який йогуртовий хліб, до якого ви легко зможете додати улюблену начинку. Рецепт розрахований на 6 смачних булочок.
Інгредієнти
- борошно
- 190 г
- йогурт 0%
- 150 г
- сода харчова
Приготування:
- У мисці змішайте всі інгредієнти до однорідного тіста.
- Розділіть його на 6 частин, сформуйте кульки, а потім притисніть їх, зробивши приблизно 12-15 см у діаметрі.
- Дайте кулькам "відпочити" близько 20 хвилин.
- Поставте пательню на середній вогонь, і коли вона розігріється, викладіть тісто.
- За кілька хвилин на ньому утворяться бульбашки. Це сигнал, що тісто треба перевернути. Коли ви це зробите, воно почне надуватися.
- Після обсмаження з обох боків булочки готові до подавання.
Смачного!
Начинку для них ви обираєте на власний розсуд і смак. Це можуть бути овочі, мʼясо, сир, гриби – все що вам подобається.
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