Безглютенові морквяні ньокі: рецепт корисної страви

Безглютенові морквяні ньокі / © Credits

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Ньокі – це традиційна італійська страва, яка нагадує маленькі ніжні галушки. Вони можуть бути картопляними, гарбузовими, сирними чи навіть морквяними. На сторінці ameliezen_ розповіли про унікальний рецепт безглютенових морквяних ньокі – легких, ароматних і надзвичайно корисних. Завдяки своїй яскравій помаранчевій текстурі вони прикрасять будь-який стіл і потішать насолоду.

Морква багата на бета-каротин, який є потужним антиоксидантом і сприяє здоров’ю шкіри, зору та імунної системи. Також вона містить клітковину, яка позитивно впливає на травлення та низку вітамінів (А, С, К, В6). У поєднанні з безглютеновим борошном цей рецепт стане чудовим вибором для тих, хто уникає глютену, але прагне зберегти різноманітність свого харчування.

Інгредієнти Морква 350 г Безглютенове борошно 300 г 300 г Яєчний жовток 1 шт. Сіль Топлене масло 1 ст. л Чебрець 1 гілочка Перець Крем-сир або тертий пармезан

Приготування

Моркву наріжте кружальцями та приготуйте на пару до м’якості (близько 15-20 хв). Чим м’якша морква, тим легше з неї буде зробити пюре. За допомогою занурювального блендера чи товкача, подрібніть моркву до однорідної маси без грудочок. На робочу поверхню висипте борошно, у центр додайте морквяне пюре, жовток і сіль. Обережно вимішуйте, поки не отримаєте тісто. Якщо воно занадто липке, можна додати ще трохи борошна. Розділіть тісто на чотири частини, сформуйте з кожної довгі "ковбаски" та наріжте невеликі шматочки. Ви також можете нарізати шматочки тіста ножицями прямо у каструлю з киплячою водою. Киньте ньокі у киплячу підсолену воду. Як тільки вони спливуть на поверхню – це сигнал, що страва готова. Вийміть їх шумівкою та дайте стекти. На пательні розтопіть топлене масло, додайте гілочку чебрецю та обсмажуйте ньокі, поки вони не стануть золотистими. Приправте сіллю та перцем до свого смаку. Подавайте ньокі з крем-сиром або тертим пармезаном.

Ці ніжні галушки чудово поєднуються з різними соусами:

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Грибний соус – з вершками та печерицями.

Томатний соус – для поціновувачів класичних середземноморських смаків.

Зелений соус песто – базилік і горішки чудово доповнюють морквяну текстуру.

Просто з маслом і сиром – ніжний смак страви не потребує складних доповнень.

Поради

Якщо ви хочете зробити страву веганською, можна використати льняне яйце (1 ст. л лляного насіння з 3 ст. л води).

Для насиченішого смаку додайте до тіста куркуму чи мускатний горіх.

Готуйте з любов’ю, експериментуйте зі спеціями та соусами і ваша страва завжди буде неперевершеною.

Смачного!