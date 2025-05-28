Безглютеновий пиріг із рикотою та спаржею: рецепт нашвидкуруч / © Credits

Реклама

Ароматний, з ніжною текстурою та яскравим смаком, він чудово поєднується з легким зеленим салатом і бокалом білого вина. Ідеально — як для гостей, так і для затишного родинного кола. А про рецепт приготування розповіли на сторінці фудблогерки Amelie.

Інгредієнти

Для начинки

Рикота 250 г

Твердий сир 100 г

Яйця 5 шт.

Молода спаржа 1 жменя

Сіль

Перець

Мускатний горіх

Для основи

Нутове борошно 150 г

Оливкова олія 40 мл

Вода 60 мл

Сіль ½ ч. л

Приготування

Змішайте нутове борошно з сіллю. Додайте оливкову олію та воду, замісіть еластичне тісто. Загорніть його у плівку та залиште у холодильнику на 15–20 хв. Потім розкачайте його між двома аркушами пергаменту та викладіть у форму для випікання. Промийте стебла спаржі, обріжте тверді кінчики. Варіть на пару 5–7 хв — спаржа має залишитись хрусткою. В окремій мисці з’єднайте рикоту, тертий сир, яйця, спеції та мускатний горіх. Добре перемішайте до однорідності. Вилийте начинку на тісто, зверху викладіть спаржу (поперек або вздовж — як вам подобається). Випікайте за температури 180°C протягом 45 хв або до золотистої скоринки.

Ідеї для подачі

Теплим із руколою чи міксом салатів

З ложкою грецького йогурту чи соусом песто

Як сніданок або ланч в офіс, навіть у холодному вигляді

Цей пиріг чудово зберігається у холодильнику до 3 днів і навіть смакує краще на наступний день. А ще його можна заморожувати порційно та мати під рукою поживний перекус у будь-який час.