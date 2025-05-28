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Безглютеновий пиріг із рикотою та спаржею: рецепт нашвидкуруч
Якщо ви шукаєте легкий та водночас поживний варіант обіду чи вечері — спробуйте цей витончений пиріг без глютену з рикотою та спаржею.
Ароматний, з ніжною текстурою та яскравим смаком, він чудово поєднується з легким зеленим салатом і бокалом білого вина. Ідеально — як для гостей, так і для затишного родинного кола. А про рецепт приготування розповіли на сторінці фудблогерки Amelie.
Інгредієнти
Для начинки
Рикота 250 г
Твердий сир 100 г
Яйця 5 шт.
Молода спаржа 1 жменя
Сіль
Перець
Мускатний горіх
Для основи
Нутове борошно 150 г
Оливкова олія 40 мл
Вода 60 мл
Сіль ½ ч. л
Приготування
Змішайте нутове борошно з сіллю. Додайте оливкову олію та воду, замісіть еластичне тісто.
Загорніть його у плівку та залиште у холодильнику на 15–20 хв. Потім розкачайте його між двома аркушами пергаменту та викладіть у форму для випікання.
Промийте стебла спаржі, обріжте тверді кінчики. Варіть на пару 5–7 хв — спаржа має залишитись хрусткою.
В окремій мисці з’єднайте рикоту, тертий сир, яйця, спеції та мускатний горіх. Добре перемішайте до однорідності.
Вилийте начинку на тісто, зверху викладіть спаржу (поперек або вздовж — як вам подобається). Випікайте за температури 180°C протягом 45 хв або до золотистої скоринки.
Ідеї для подачі
Теплим із руколою чи міксом салатів
З ложкою грецького йогурту чи соусом песто
Як сніданок або ланч в офіс, навіть у холодному вигляді
Цей пиріг чудово зберігається у холодильнику до 3 днів і навіть смакує краще на наступний день. А ще його можна заморожувати порційно та мати під рукою поживний перекус у будь-який час.