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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Безглютеновий пиріг із рикотою та спаржею: рецепт нашвидкуруч

Якщо ви шукаєте легкий та водночас поживний варіант обіду чи вечері — спробуйте цей витончений пиріг без глютену з рикотою та спаржею.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Безглютеновий пиріг із рикотою та спаржею: рецепт нашвидкуруч

Безглютеновий пиріг із рикотою та спаржею: рецепт нашвидкуруч / © Credits

Ароматний, з ніжною текстурою та яскравим смаком, він чудово поєднується з легким зеленим салатом і бокалом білого вина. Ідеально — як для гостей, так і для затишного родинного кола. А про рецепт приготування розповіли на сторінці фудблогерки Amelie.

Інгредієнти

Для начинки

  • Рикота 250 г

  • Твердий сир 100 г

  • Яйця 5 шт.

  • Молода спаржа 1 жменя

  • Сіль

  • Перець

  • Мускатний горіх

Для основи

  • Нутове борошно 150 г

  • Оливкова олія 40 мл

  • Вода 60 мл

  • Сіль ½ ч. л

Приготування

  1. Змішайте нутове борошно з сіллю. Додайте оливкову олію та воду, замісіть еластичне тісто.

  2. Загорніть його у плівку та залиште у холодильнику на 15–20 хв. Потім розкачайте його між двома аркушами пергаменту та викладіть у форму для випікання.

  3. Промийте стебла спаржі, обріжте тверді кінчики. Варіть на пару 5–7 хв — спаржа має залишитись хрусткою.

  4. В окремій мисці з’єднайте рикоту, тертий сир, яйця, спеції та мускатний горіх. Добре перемішайте до однорідності.

  5. Вилийте начинку на тісто, зверху викладіть спаржу (поперек або вздовж — як вам подобається). Випікайте за температури 180°C протягом 45 хв або до золотистої скоринки.

Ідеї для подачі

  • Теплим із руколою чи міксом салатів

  • З ложкою грецького йогурту чи соусом песто

  • Як сніданок або ланч в офіс, навіть у холодному вигляді

Цей пиріг чудово зберігається у холодильнику до 3 днів і навіть смакує краще на наступний день. А ще його можна заморожувати порційно та мати під рукою поживний перекус у будь-який час.

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