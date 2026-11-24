Білкове печиво instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

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Якщо після випікання чи приготування крему у вас залишилися білки, є чудова ідея, як перетворити їх на апетитний десерт. На кулінарній сторінці БУДЕ СМАЧНО РАЗОМ розповіли про рецепт незвичайного білкового печива з великою кількістю горіхів, шоколаду та солонуватого крекера. Поєднання ніжної повітряної основи та хрустких шматочків створює той самий десерт, до якого хочеться повертатися за ще однією порцією.

Білкове печиво instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

Інгредієнти Яєчні білки 100 г Цукор 200 г Ванільний цукор 1 ч. л Сіль ¼ ч. л Лимонний сік 1 ч. л Горіхи 100 г Шоколад 40 г Крекер 50 г

Білкове печиво instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

Приготування

Спочатку збийте білки з дрібкою солі міксером до утворення стійких піків. Не припиняйте збивання та поступово всипайте звичайний і ванільний цукор. Додайте лимонний сік і продовжуйте збивати, поки маса не стане густою, щільною та блискучою. Горіхи, шоколад і крекер подрібніть на невеликі шматочки, не потрібно перетворювати їх на крихту. Обережно вмішайте всі добавки у білкову масу лопаткою, щоб зберегти її повітряну текстуру. Деко застеліть пергаментом і викладіть печиво ложкою, сформуйте невеликі порції. Випікайте у заздалегідь розігрітій до 150–160°C духовці приблизно 20–30 хв. Час залежить від розміру печива.

Це білкове печиво — чудовий спосіб використати яєчні білки та потішити близьких домашніми ласощами. Горіхи додають хрумкості, шоколад — насиченого смаку, а крекер створює цікаву солонувату нотку.

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