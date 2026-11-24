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Білкове печиво: рецепт хрумкого безе з горіхами, шоколадом і крекером
Легке, повітряне всередині та приємно хрумке зовні — це печиво може стати справжньою знахідкою для поціновувачів домашніх солодощів.
Якщо після випікання чи приготування крему у вас залишилися білки, є чудова ідея, як перетворити їх на апетитний десерт. На кулінарній сторінці БУДЕ СМАЧНО РАЗОМ розповіли про рецепт незвичайного білкового печива з великою кількістю горіхів, шоколаду та солонуватого крекера. Поєднання ніжної повітряної основи та хрустких шматочків створює той самий десерт, до якого хочеться повертатися за ще однією порцією.
Інгредієнти
- Яєчні білки
- 100 г
- Цукор
- 200 г
- Ванільний цукор
- 1 ч. л
- Сіль
- ¼ ч. л
- Лимонний сік
- 1 ч. л
- Горіхи
- 100 г
- Шоколад
- 40 г
- Крекер
- 50 г
Приготування
Спочатку збийте білки з дрібкою солі міксером до утворення стійких піків.
Не припиняйте збивання та поступово всипайте звичайний і ванільний цукор.
Додайте лимонний сік і продовжуйте збивати, поки маса не стане густою, щільною та блискучою.
Горіхи, шоколад і крекер подрібніть на невеликі шматочки, не потрібно перетворювати їх на крихту.
Обережно вмішайте всі добавки у білкову масу лопаткою, щоб зберегти її повітряну текстуру.
Деко застеліть пергаментом і викладіть печиво ложкою, сформуйте невеликі порції.
Випікайте у заздалегідь розігрітій до 150–160°C духовці приблизно 20–30 хв. Час залежить від розміру печива.
Це білкове печиво — чудовий спосіб використати яєчні білки та потішити близьких домашніми ласощами. Горіхи додають хрумкості, шоколад — насиченого смаку, а крекер створює цікаву солонувату нотку.