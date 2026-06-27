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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Білковий салат із тунцем: простий рецепт, який підкорює соцмережі

Коли хочеться швидкої, ситної та збалансованої страви без зайвих складнощів, білковий салат із тунцем стає безпрограшним варіантом.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Коментарі
Білковий салат із тунцем tiktok.com/@petrocook

Білковий салат із тунцем tiktok.com/@petrocook

Сьогодні рецепти, які поєднують користь, поживність і швидкість приготування, мають особливу популярність. Саме таким є білковий салат із тунцем, про рецепт якого розповіли на сторінці PetroCook, — страва, яка чудово підійде як для обіду, так і для легкої вечері.

Інгредієнти

Тунець у власному соку
2 банки
Яйця
5 шт.
Мариновані огірки
3 шт.
Кукурудза
1 банка
Цибуля
1 шт.
Майонез
Сіль
Перець
Білковий салат із тунцем tiktok.com/@petrocook

Білковий салат із тунцем tiktok.com/@petrocook

Приготування

  1. Відваріть яйця, охолодіть і очистьте.

  2. Наріжте яйця, мариновані огірки та цибулю невеликими кубиками.

  3. Злийте рідину з тунця та кукурудзи.

  4. У великій мисці змішайте тунець, яйця, огірки, цибулю та кукурудзу.

  5. Додайте майонез, посоліть і поперчіть до свого смаку.

  6. Добре перемішайте до однорідності.

Подавайте одразу після приготування чи трохи охолодженим. Салат виходить ніжним, насиченим і дуже білковим.

Цей салат — доказ того, що смачна їжа не потребує складності. Усього кілька інгредієнтів перетворюються на поживну страву, яка легко вписується у щоденний раціон і завжди виручає, коли немає часу готувати.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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