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Білковий салат із тунцем: простий рецепт, який підкорює соцмережі
Коли хочеться швидкої, ситної та збалансованої страви без зайвих складнощів, білковий салат із тунцем стає безпрограшним варіантом.
Сьогодні рецепти, які поєднують користь, поживність і швидкість приготування, мають особливу популярність. Саме таким є білковий салат із тунцем, про рецепт якого розповіли на сторінці PetroCook, — страва, яка чудово підійде як для обіду, так і для легкої вечері.
Інгредієнти
- Тунець у власному соку
- 2 банки
- Яйця
- 5 шт.
- Мариновані огірки
- 3 шт.
- Кукурудза
- 1 банка
- Цибуля
- 1 шт.
- Майонез
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- Сіль
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- Перець
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Приготування
Відваріть яйця, охолодіть і очистьте.
Наріжте яйця, мариновані огірки та цибулю невеликими кубиками.
Злийте рідину з тунця та кукурудзи.
У великій мисці змішайте тунець, яйця, огірки, цибулю та кукурудзу.
Додайте майонез, посоліть і поперчіть до свого смаку.
Добре перемішайте до однорідності.
Подавайте одразу після приготування чи трохи охолодженим. Салат виходить ніжним, насиченим і дуже білковим.
Цей салат — доказ того, що смачна їжа не потребує складності. Усього кілька інгредієнтів перетворюються на поживну страву, яка легко вписується у щоденний раціон і завжди виручає, коли немає часу готувати.