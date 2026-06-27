Білковий салат із тунцем: простий рецепт, який підкорює соцмережі

Білковий салат із тунцем tiktok.com/@petrocook

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Сьогодні рецепти, які поєднують користь, поживність і швидкість приготування, мають особливу популярність. Саме таким є білковий салат із тунцем, про рецепт якого розповіли на сторінці PetroCook , — страва, яка чудово підійде як для обіду, так і для легкої вечері.

Інгредієнти Тунець у власному соку 2 банки Яйця 5 шт. Мариновані огірки 3 шт. Кукурудза 1 банка Цибуля 1 шт. Майонез Сіль Перець

Білковий салат із тунцем tiktok.com/@petrocook

Приготування

Відваріть яйця, охолодіть і очистьте. Наріжте яйця, мариновані огірки та цибулю невеликими кубиками. Злийте рідину з тунця та кукурудзи. У великій мисці змішайте тунець, яйця, огірки, цибулю та кукурудзу. Додайте майонез, посоліть і поперчіть до свого смаку. Добре перемішайте до однорідності.

Подавайте одразу після приготування чи трохи охолодженим. Салат виходить ніжним, насиченим і дуже білковим.

Цей салат — доказ того, що смачна їжа не потребує складності. Усього кілька інгредієнтів перетворюються на поживну страву, яка легко вписується у щоденний раціон і завжди виручає, коли немає часу готувати.

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