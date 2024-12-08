Біляші з м’ясом: класичний рецепт

Біляші — справжня класика домашньої кухні. Вони мають апетитний аромат, соковиту начинку та золотисту хрустку скоринку.

На сторінці yuliia.senych запропонували перевірений рецепт біляшів із м’ясом, який гарантує, що ваша випічка буде м’якою, соковитою та неймовірно смачною.

Інгредієнти

Для тіста:

Пшеничне борошно 330–360 г

Суміш молока та води (пропорція 50/50, за бажанням можна використовувати лише молоко чи воду)235 мл

Сухі дріжджі 4 г

Цукор 0,5 ст. л

Сіль 0,5 ч. л

Олія 15 мл

Для начинки:

Фарш (найкраще — суміш яловичини та свинини) 200 г

Цибуля 170 г

Вода 2–3 ст. л

Сіль

Перець

Для смаження:

Олія

Приготування

У великій мисці просійте борошно. Зробіть у центрі заглиблення та додайте сухі дріжджі, цукор і сіль. Влийте суміш молока та води, а також олію. Замішуйте тісто протягом 5–7 хвилин. Воно буде трохи липким, але не варто додавати зайвого борошна. Щоб полегшити процес, змащуйте руки олією. Перекладіть тісто у миску, змащену олією, накрийте рушником або плівкою й залиште підходити на 1,5–2 години. Якщо часу обмаль, тісто можна залишити у холодильнику на ніч, а біляші посмажите наступного дня. Дрібно наріжте цибулю та змішайте її з фаршем. Для соковитості додайте 2–4 ст. л холодної води. Приправте сіллю й перцем до свого смаку. Після того, як тісто піднялося, викладіть його на робочу поверхню, змащену олією та обімніть. Поділіть на рівні частини, сформуйте кульки (зазвичай виходить 9 штук). З кожної кульки тіста зробіть коржик. У центр викладіть 1 ст. л начинки та защипніть краї, сформуйте біляш. Готові біляші покладіть на поверхню, змащену олією, трохи притисніть їх зверху. Рясно налийте олію у велику пательню та добре розігрійте її. Викладіть біляші швом донизу та смажте на середньому вогні по 5–7 хвилин з кожного боку до утворення золотистої скоринки. Під час смаження переконайтеся, що олія добре розігріта, але не перегрівайте, щоб біляші рівномірно просмажилися та залишилися соковитими.

Поради:

Для ідеального тіста. Не поспішайте додавати зайве борошно, навіть якщо тісто здається липким. Краще змастіть руки олією — це зробить замішування значно легшим.

Секрет соковитої начинки. Додавання холодної води у фарш забезпечує ніжну консистенцію та зберігає соковитість.

Тонкощі смаження. Смажте біляші на середньому вогні, щоб вони рівномірно пропеклися.

Золотисті, пухкі та ароматні біляші одразу нагадують про затишок домашньої кухні. Приготувавши їх за цим рецептом, ви неодмінно порадуєте близьких.

Смачного!

Нещодавно ми писали про те, як приготувати запечені роли з лаваша та шинки.

Читайте також: