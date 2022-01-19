Бісквіт з лимонним курдом: рецепт неймовірного лимонного фондана від Євгена Клопотенка

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом надзвичайно смачного десерту.

Є такі види десертів, які усі люблять, але чомусь бояться приготувати вдома, бо вважають, що це дуже складно. Одним із таких десертів є фондан. Неможливо не любити шоколадний фондан з його гарячою та апетитною рідкою начинкою, яка витікає, як лава. А я ось подумав, чи пробували ви колись лимонний фондан? Якщо так, то ви повинні закохатися в нього, а якщо ні – все попереду, бо сьогодні готуватимемо саме його.

Лимонний фондан має такий же принцип приготування, як шоколадний, але з бісквіту витікатиме ніжний лимонний курд — це неймовірно красиво і дуже смачно. Зі своєю невеликою кислинкою, лимонний курд ніби створений, щоб відтінити солодкий і пишний бісквіт. І ви самі переконаєтеся в тому, що рецепт лимонного фондана хоч і вимагає часу, але не такий складний, як ви собі уявляли. На мою думку, такий лимонний десерт добре освіжає після смачного обіду або вечері.

Щоб зробити смачний лимонний фондан або лавакейк, як його ще називають, потрібно приготувати лимонний курд і підморозити його. Далі зробити просте бісквітне тісто, викласти у формочки і додати в кожен по кульці курда. Випікати 10-12 хвилин і насолоджуватися неймовірно ніжним десертом із чудовим лимонним смаком.

Секрети приготування лимонного фонду

Щоб лимонний фондан вийшов ідеальним, треба зазначити кілька основних правил. Щоб структура лимонного курда була ідеальною, слід процідити лимонний сік через сито, позбавившись частинок лимона або кісточок, які могли туди потрапити. Під час заварюванні курда важливо стежити за тим, щоб миска в жодному разі не торкалася води – курд повинен готуватися саме за рахунок пари. Готовий курд потрібно обов'язково накрити харчовою плівкою, але не просто саму миску з ним, а таким чином, щоб плівка торкалася самого курда, це убезпечить його від обвітрювання. Борошно для бісквіту я раджу попередньо просіяти, це допоможе готовому десерту бути пишнішим та ніжним. Також обов'язково потрібно розігріти духовку до температури 180 градусів, а потім ставити фондани випікатися. Десерт готується в духовці лише 10 хвилин, і якщо ви поставите фондані в духовку, що ще не розігріта, вони будуть сирими.

Інгредієнти:

Для курду:

2 лимони (сік)

100 г цукру

50 г вершкового масла

1 яйце

1 жовток

Для бісквіту:

120 г цукру

2 ст. л. цукрової пудри (для декору та посипання форми)

3 яйця

1 білок

180 г муки

120 г вершкового масла (+ 5 г для змащування форм)

цедра 2 лимонів

Приготування:

1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування ніжного лимонного фонтану.

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2. У миску на дрібній тертці натріть цедру 2 лимонів. Намагайтеся не чіпляти білу частину, вона може надати гіркуватість. Миску з цедрою поки що відставте. Я раджу попередньо полити лимони окропом, щоб позбавитися речовин, якими могла бути оброблена шкірка.

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3. Почнемо із приготування лимонного курда. У вогнетривку миску вичавте сік цих двох лимонів, його має бути приблизно 120 мл. Щоб позбавитися кісточок і шматочків лимона, можна процідити сік через сито.

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4. Додайте в миску до лимонного соку 100 г цукру та 50 г вершкового масла.

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5. У сотейнику закип'ятіть воду і встановіть миску із соком, цукром та маслом зверху так, щоб вона не торкалася поверхні води. Помішуйте суміш віночком на паровій бані, доки розчиниться цукор. Додайте 1 яйце та 1 жовток. Білок не викидайте, він нам знадобиться для приготування бісквіту.

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6. Продовжуйте перемішувати курд на паровій бані, поки він не загусне, це займе близько 10 хвилин.

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7. Перелийте курд в іншу миску та накрийте харчовою плівкою в контакт, тобто так, щоб плівка торкалася його. Поставте в морозильну камеру на дві години.

klopotenko.com

8. Коли курд застигне, зробіть ложкою невеликі кульки, викладіть на дошку застелену пергаментом і знову поверніть в морозилку ще на 1 годину.

klopotenko.com

9. Для бісквіту змішайте в мисці 3 яйця і 1 білок, що у нас залишився. Всипте 120 г цукру. Збивайте міксером до того часу, поки маса трохи збільшиться обсягом. Додайте в миску лимонну цедру, яку ми натерли раніше, і знову трохи збийте суміш.

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10. Всипте 180 г борошна і обережно перемішайте лопаткою, щоб структура залишалася такою ж повітряною.

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11. Розтопіть у каструльці 120 г вершкового масла і влийте в миску з тістом. Ще раз акуратно перемішайте лопаткою до об'єднання структур.

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12. Форми для фондана змастіть невеликою кількістю вершкового масла і посипте цукровою пудрою. Трохи струсіть і висипте зайву пудру. Викладайте тісто у форми так, щоб до верху залишилося ще приблизно 2 см, тому що бісквіт трохи підніметься.

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13. Далі в кожну форму викладіть по кульці лимонного курда з морозилки і злегка вдавіть, щоб кулька опустилася в тісто. Але не притискайте занадто сильно, кулька повинна залишитися приблизно всередині фондана, не біля верху чи низу. Випікайте лимонні фондани в попередньо розігрітій духовці з температурою 180 градусів у режимі конвекції протягом 10-12 хвилин. Готовим фонданам дайте трохи охолонути, а потім дістаньте, обережно перевернувши форми. Якщо фондани не випадатимуть із форми, злегка постукайте по дну форм або поставте їх на кілька секунд у форму з гарячою водою, але так, щоб вона не залилася у формочки. Готові лимонні фондани зверху посипте цукровою пудрою за смаком.

klopotenko.com

Готувати це просто!

Більше рецептів на klopotenko.com, а також в ефірі програми "Сніданок з 1+1" та "Сніданок. Вихідний".

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