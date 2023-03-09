Бісквітний рулет: десерт із п'яти інгредієнтів

Для класичного бісквітного рулету вам знадобиться лише п'ять інгредієнтів: яйця, борошно, цукор, сода і джем.

Найпростіше тісто для випічки – бісквітне. Рулет випікають, змащують джемом і дають просочитися. Десерт виходить ніжним та смачним.

Складники:

борошно – 6 ст. л;

цукор – 6 ст. л;

яйця – 6 шт.;

сода – на кінчику ножа;

джем абрикосовий.

Приготування

Жовтки відокремте від білків. Збийте міксером білки в піну, потім потроху додайте цукор і збивайте доти, поки піна не стане блискучою і твердою. Додайте по одному жовтку і збийте ще 5 хвилин. Потім повільно частинами всипайте через ситечко борошно, змішане з содою. Масу перемішайте віночком.

На вистелене пергаментом деко вилийте тісто рівномірним шаром і випікайте в духовці за 160 градусів протягом 12-15 хвилин до світло-коричневого кольору.

Готовий бісквіт переверніть на кухонний рушник, зніміть пергамент з нього і за допомогою рушника згорніть у рулет швом донизу і залиште остигати. Потім розкатайте, намажте джемом і скачайте в міцний рулет. Посипте цукровою пудрою.

Поради

Джем використовуйте будь-який.

Коли випікається бісквіт, духовку не відкривати.

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