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Бісквітний рулет: десерт із п'яти інгредієнтів

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1470
Час на прочитання
1 хв
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Бісквітний рулет: десерт із п'яти інгредієнтів

Фото: Credits

Для класичного бісквітного рулету вам знадобиться лише п'ять інгредієнтів: яйця, борошно, цукор, сода і джем.

Найпростіше тісто для випічки – бісквітне. Рулет випікають, змащують джемом і дають просочитися. Десерт виходить ніжним та смачним.

Складники:

  • борошно – 6 ст. л;
  • цукор – 6 ст. л;
  • яйця – 6 шт.;
  • сода – на кінчику ножа;
  • джем абрикосовий.

Приготування

Жовтки відокремте від білків. Збийте міксером білки в піну, потім потроху додайте цукор і збивайте доти, поки піна не стане блискучою і твердою. Додайте по одному жовтку і збийте ще 5 хвилин. Потім повільно частинами всипайте через ситечко борошно, змішане з содою. Масу перемішайте віночком.

На вистелене пергаментом деко вилийте тісто рівномірним шаром і випікайте в духовці за 160 градусів протягом 12-15 хвилин до світло-коричневого кольору.

Готовий бісквіт переверніть на кухонний рушник, зніміть пергамент з нього і за допомогою рушника згорніть у рулет швом донизу і залиште остигати. Потім розкатайте, намажте джемом і скачайте в міцний рулет. Посипте цукровою пудрою.

Поради

Джем використовуйте будь-який.

Коли випікається бісквіт, духовку не відкривати.

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Дата публікації
Перегляди
1470
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