Бісквітний торт з лимоном: ароматний десерт до чаю

Бісквітний торт з лимоном: ароматний десерт до чаю

Якщо хочеться смачненького — спробуйте цей рецепт.

Приготувати бісквіт зовсім не складно, а якщо додати до нього ароматну цедру лимона, то встояти буде просто неможливо перед такою смакотою. Такий бісквітний торт з лимоном ідеально смакуватиме з чаєм або кавою. Обов’язково спробуйте!

Інгредієнти:

борошно — 250 г

цукор — 100 г

вершкове масло — 150 г

яйця — 8 шт.

цедра з 2 лимонів

мелені сухарі

Приготування:

Спершу відділіть жовтки від білків.

Тепер розтопіть вершкове масло, додайте до нього цедру лимона, цукор та добре перемішайте.

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Продовжуючи мішати (можна використовувати для цього міксер) додайте один за одним жовтки.

Всипте у суміш борошно і знову добре все перемішайте.

Збийте відділені білки до стійких піків. Додайте їх до тіста та знову обережно перемішайте лопаткою знизу вгору.

Змастіть форму вершковим маслом і посипте сухарями. Вилийте тісто у форму, рівномірно розподіліть та поставте у доховку. Випікати такий бісквіт варто 15-20 хв у розігрітій до 220°C духовці.

Смачного!

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