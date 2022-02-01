Бісквітний торт з лимоном: ароматний десерт до чаю

Якщо хочеться смачненького — спробуйте цей рецепт.
Приготувати бісквіт зовсім не складно, а якщо додати до нього ароматну цедру лимона, то встояти буде просто неможливо перед такою смакотою. Такий бісквітний торт з лимоном ідеально смакуватиме з чаєм або кавою. Обов’язково спробуйте!
Інгредієнти:
- борошно — 250 г
- цукор — 100 г
- вершкове масло — 150 г
- яйця — 8 шт.
- цедра з 2 лимонів
- мелені сухарі
Приготування:
Спершу відділіть жовтки від білків.
Тепер розтопіть вершкове масло, додайте до нього цедру лимона, цукор та добре перемішайте.
Продовжуючи мішати (можна використовувати для цього міксер) додайте один за одним жовтки.
Всипте у суміш борошно і знову добре все перемішайте.
Збийте відділені білки до стійких піків. Додайте їх до тіста та знову обережно перемішайте лопаткою знизу вгору.
Змастіть форму вершковим маслом і посипте сухарями. Вилийте тісто у форму, рівномірно розподіліть та поставте у доховку. Випікати такий бісквіт варто 15-20 хв у розігрітій до 220°C духовці.
Смачного!
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