Боб левеш: рецепт смачної страви закарпатської кухні

Закарпатська кухня багата на страви, які вражають своїм смаком і ароматом. Однією з таких є боб левеш — неймовірно смачна страва, яка по праву займає своє місце поруч із популярним бограчем.

На сторінці mil_alexx_pp розповіли, що цей густий суп з квасолею, копченостями та галушками стане справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти Копчені ребра 500 г Копчена ковбаса 300 г Біла квасоля 450 г Вода 2500 мл Морква (велика) 1 шт. Пюре з помідорів 250 мл Цибуля 2 шт. Корінь селери 150 г Петрушка Часник 5 зубчиків Гострий перець 1 шт. Сіль Перець Копчена паприка Лавровий лист Перець горошком 10 шт. Борошно 2 ст.л Яйця 1 яйце

Приготування

У велику каструлю влийте воду, додайте копчені ребра, одну цілу цибулину, лавровий лист, перець горошком та сіль. Варіть протягом 15 хвилин. Наріжте кубиками моркву та корінь селери. Через 15 хвилин варіння додайте їх у каструлю і варіть ще 15 хвилин. Після цього цибулю дістаньте та викиньте. Ребра вийміть з бульйону, відділіть м'ясо від кісток і поверніть його ц каструлю. На пательні протягом 5 хвилин обсмажте подрібнену цибулю. Потім додайте нарізану копчену ковбасу і смажте ще 7 хвилин. Додайте 1,5 ст.л копченої паприки та 2 ст.л борошна. Все добре перемішайте. Додайте 4 черпаки бульйону у пательню, щоб розбавити засмажку. Потім додайте нарізану петрушку, подрібнений гострий перець і часник. Тушкуйте ще 5 хвилин, після чого перекладіть засмажку у каструлю з бульйоном. Якщо ви використовуєте консервовану квасолю, то додавайте 2 банки. Якщо суху, то її слід заздалегідь замочити та відварити. Варіть суп ще 15 хвилин. У мисці розбийте яйце, додайте сіль і поступово підсипайте борошно. Замісіть м'яке тісто. Відщипуйте невеликі шматочки тіста та кидайте їх у киплячий суп. Варіть ще 7 хвилин. Готову страву прикрасьте свіжою петрушкою.

Поради:

Копчену ковбасу можна замінити на мисливські ковбаски.

Якщо ви полюбляєте гострі страви, можна додати більше перцю чилі чи використовувати гострий копчений паприковий порошок.

Боб левеш — страва, яка створює атмосферу домашнього затишку та наповнює кухню неймовірними ароматами Закарпаття. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі.

Смачного!

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