Боб левеш: рецепт смачної страви закарпатської кухні

Закарпатська кухня багата на страви, які вражають своїм смаком і ароматом. Однією з таких є боб левеш — неймовірно смачна страва, яка по праву займає своє місце поруч із популярним бограчем.
На сторінці mil_alexx_pp розповіли, що цей густий суп з квасолею, копченостями та галушками стане справжньою окрасою вашого столу.
Інгредієнти
- Копчені ребра
- 500 г
- Копчена ковбаса
- 300 г
- Біла квасоля
- 450 г
- Вода
- 2500 мл
- Морква (велика)
- 1 шт.
- Пюре з помідорів
- 250 мл
- Цибуля
- 2 шт.
- Корінь селери
- 150 г
- Петрушка
- Часник
- 5 зубчиків
- Гострий перець
- 1 шт.
- Сіль
- Перець
- Копчена паприка
- Лавровий лист
- Перець горошком
- 10 шт.
- Борошно
- 2 ст.л
- Яйця
- 1 яйце
Приготування
- У велику каструлю влийте воду, додайте копчені ребра, одну цілу цибулину, лавровий лист, перець горошком та сіль. Варіть протягом 15 хвилин.
- Наріжте кубиками моркву та корінь селери. Через 15 хвилин варіння додайте їх у каструлю і варіть ще 15 хвилин. Після цього цибулю дістаньте та викиньте.
- Ребра вийміть з бульйону, відділіть м'ясо від кісток і поверніть його ц каструлю.
- На пательні протягом 5 хвилин обсмажте подрібнену цибулю.
- Потім додайте нарізану копчену ковбасу і смажте ще 7 хвилин.
- Додайте 1,5 ст.л копченої паприки та 2 ст.л борошна. Все добре перемішайте.
- Додайте 4 черпаки бульйону у пательню, щоб розбавити засмажку.
- Потім додайте нарізану петрушку, подрібнений гострий перець і часник.
- Тушкуйте ще 5 хвилин, після чого перекладіть засмажку у каструлю з бульйоном.
- Якщо ви використовуєте консервовану квасолю, то додавайте 2 банки. Якщо суху, то її слід заздалегідь замочити та відварити.
- Варіть суп ще 15 хвилин.
- У мисці розбийте яйце, додайте сіль і поступово підсипайте борошно. Замісіть м'яке тісто. Відщипуйте невеликі шматочки тіста та кидайте їх у киплячий суп. Варіть ще 7 хвилин.
- Готову страву прикрасьте свіжою петрушкою.
Поради:
- Копчену ковбасу можна замінити на мисливські ковбаски.
- Якщо ви полюбляєте гострі страви, можна додати більше перцю чилі чи використовувати гострий копчений паприковий порошок.
Боб левеш — страва, яка створює атмосферу домашнього затишку та наповнює кухню неймовірними ароматами Закарпаття. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі.
Смачного!
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