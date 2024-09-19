Болгарський перець у маринаді: рецепт пікантної закуски

Якщо ви любите болгарський перець, то ця закуска з солодкого перцю в пікантному маринаді чудово підійде для святкового столу.
Перець поєднується з фетою або просто зі скибочкою свіжого хрумкого хліба, а також смакує як доповнення до м'яса, риби або картопляного пюре.
Інгредієнти
- перець болгарський
- 7 шт.
- соус соєвий
- 2 ст. л.
- мед
- 2 ч. л.
- часник
- 3 зубки
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- базилік
- кілька листочків
- сіль
- Болгарський перець викладіть на деко та відправте до заздалегідь розігрітої до 180 градусів духовки. Запікайте 25-30 хвилин. Складіть його до поліетиленового пакета, зав'яжіть і залиште на 10-15 хвилин.
- Часник очистьте та вичавіть через прес.
- Для соусу з'єднайте мед, часник, соєвий соус, оливкову олію, листочки базиліка і сіль. Перемішайте.
- Болгарський перець очистьте від шкірки й насіння. Наріжте тонкими смужками. Перемішайте з соусом. Складіть перець до ємності, закрийте кришкою та покладіть до холодильника на 12 годин.
Поради:
- Замість базиліка можна використовувати орегано.
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