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Болгарський перець у маринаді: рецепт пікантної закуски

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
108 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
473
Час на прочитання
1 хв
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Болгарський перець у маринаді: рецепт пікантної закуски

Закуска з болгарського перцю / Фото: Credits

Якщо ви любите болгарський перець, то ця закуска з солодкого перцю в пікантному маринаді чудово підійде для святкового столу.

Перець поєднується з фетою або просто зі скибочкою свіжого хрумкого хліба, а також смакує як доповнення до м'яса, риби або картопляного пюре.

Інгредієнти

перець болгарський
7 шт.
соус соєвий
2 ст. л.
мед
2 ч. л.
часник
3 зубки
олія оливкова
2 ст. л.
базилік
кілька листочків
сіль
  1. Болгарський перець викладіть на деко та відправте до заздалегідь розігрітої до 180 градусів духовки. Запікайте 25-30 хвилин. Складіть його до поліетиленового пакета, зав'яжіть і залиште на 10-15 хвилин.
  2. Часник очистьте та вичавіть через прес.
  3. Для соусу з'єднайте мед, часник, соєвий соус, оливкову олію, листочки базиліка і сіль. Перемішайте.
  4. Болгарський перець очистьте від шкірки й насіння. Наріжте тонкими смужками. Перемішайте з соусом. Складіть перець до ємності, закрийте кришкою та покладіть до холодильника на 12 годин.

Поради:

  • Замість базиліка можна використовувати орегано.

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