Болгарський перець, запечений у духовці: рецепт пікантної закуски

Приготуйте чудову закуску із солодкого болгарського перцю в пікантній заправці.
Перець спочатку запікається в духовці, потім готується заправка з часнику, оливкової олії, оцту та зелені. Подайте перець як закуску або як брускети з підсмаженим хлібом та сирним сиром.
Інгредієнти
- болгарський перець солодкий
- 6 шт.
- оцет яблучний
- 1 ст. л.
- часник
- 1 зубчик
- перець чорний мелений
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- сіль
- кріп, петрушка
- Болгарський перець промийте під проточною водою та обсушіть. Викладіть його у форму для запікання.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 25-30 хвилин. Накрийте одразу харчовою плівкою до остигання, потім зніміть шкірку і видаліть насіння. Наріжте на брусочки.
- Для заправки змішайте оцет яблучний, часник, видавлений через прес, чорний перець мелений, оливкову олію, сіль і дрібно нарізану зелень. Перемішайте. З'єднайте із болгарським перцем і ще раз акуратно перемішайте. Зберігайте у холодильнику.
Поради:
- Яблучний оцет можна замінити на столовий 9%.
Читайте також:
- Як приготувати кабачковий торт: рецепт від фудблогерки
- Як приготувати рагу з ранніх овочів за рецептом Сави Лібкіна
- Як приготувати оладки з цукіні та пармезаном без борошна: рецепт від Сави Лібкіна