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Болгарський перець, запечений у духовці: рецепт пікантної закуски

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
29 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
33
Час на прочитання
1 хв
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Болгарський перець, запечений у духовці: рецепт пікантної закуски

Болгарський перець запечений у духовці / Фото: Credits

Приготуйте чудову закуску із солодкого болгарського перцю в пікантній заправці.

Перець спочатку запікається в духовці, потім готується заправка з часнику, оливкової олії, оцту та зелені. Подайте перець як закуску або як брускети з підсмаженим хлібом та сирним сиром.

Інгредієнти

болгарський перець солодкий
6 шт.
оцет яблучний
1 ст. л.
часник
1 зубчик
перець чорний мелений
оливкова олія
2 ст. л.
сіль
кріп, петрушка
  1. Болгарський перець промийте під проточною водою та обсушіть. Викладіть його у форму для запікання.
  2. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 25-30 хвилин. Накрийте одразу харчовою плівкою до остигання, потім зніміть шкірку і видаліть насіння. Наріжте на брусочки.
  3. Для заправки змішайте оцет яблучний, часник, видавлений через прес, чорний перець мелений, оливкову олію, сіль і дрібно нарізану зелень. Перемішайте. З'єднайте із болгарським перцем і ще раз акуратно перемішайте. Зберігайте у холодильнику.

Поради:

  • Яблучний оцет можна замінити на столовий 9%.

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