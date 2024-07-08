Болгарський перець, запечений у духовці: рецепт пікантної закуски

Перець спочатку запікається в духовці, потім готується заправка з часнику, оливкової олії, оцту та зелені. Подайте перець як закуску або як брускети з підсмаженим хлібом та сирним сиром.

Інгредієнти болгарський перець солодкий 6 шт. оцет яблучний 1 ст. л. часник 1 зубчик перець чорний мелений оливкова олія 2 ст. л. сіль кріп, петрушка

Болгарський перець промийте під проточною водою та обсушіть. Викладіть його у форму для запікання. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 25-30 хвилин. Накрийте одразу харчовою плівкою до остигання, потім зніміть шкірку і видаліть насіння. Наріжте на брусочки. Для заправки змішайте оцет яблучний, часник, видавлений через прес, чорний перець мелений, оливкову олію, сіль і дрібно нарізану зелень. Перемішайте. З'єднайте із болгарським перцем і ще раз акуратно перемішайте. Зберігайте у холодильнику.

Поради:

Яблучний оцет можна замінити на столовий 9%.

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