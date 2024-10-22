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Болгарський перець, запечений з м'ясом та сиром: рецепт ефектної гарячої страви

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
282 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
486
Час на прочитання
1 хв
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Болгарський перець, запечений з м'ясом та сиром: рецепт ефектної гарячої страви

Болгарський перець запечений з м'ясом та сиром / Фото: Credits

Спробуйте замість класичної начинки з фаршу та рису начинити перці рубаним курячим філе, помідорами та сиром. Ця страва прикрасить будь-який стіл.

Спробуйте замість класичної начинки з фаршу та рису начинити перці рубаним курячим філе, помідорами та сиром. Ця страва прикрасить будь-який стіл.

Інгредієнти

болгарський перець
3 шт.
куряче філе
400 г
сир твердий
100 г
сметана
1 ст. л.
масло вершкове
50 г
помідор
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубчик
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Розріжте перці навпіл і видаліть насіння.
  2. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками.
  3. Твердий сир натріть на велику тертку, залишивши його трохи для посипання.
  4. Помідор ошпарте окропом, зніміть шкірку і наріжте кубиками.
  5. Цибулю, часник очистіть і дрібно наріжте.
  6. У мисці з'єднайте куряче філе, сир, сметану, помідор, цибулю, часник, чорний мелений перець і сіль, а потім перемішайте.
  7. Нафаршуйте перці приготованою начинкою, зверху покладіть по шматочку вершкового масла, посипте сиром і викладіть перці на деко, змащене олією. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин.

Поради:

  • Замість курячого філе можна використовувати філе індички.

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