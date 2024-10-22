Болгарський перець, запечений з м'ясом та сиром: рецепт ефектної гарячої страви

Спробуйте замість класичної начинки з фаршу та рису начинити перці рубаним курячим філе, помідорами та сиром. Ця страва прикрасить будь-який стіл.
Спробуйте замість класичної начинки з фаршу та рису начинити перці рубаним курячим філе, помідорами та сиром. Ця страва прикрасить будь-який стіл.
Інгредієнти
- болгарський перець
- 3 шт.
- куряче філе
- 400 г
- сир твердий
- 100 г
- сметана
- 1 ст. л.
- масло вершкове
- 50 г
- помідор
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Розріжте перці навпіл і видаліть насіння.
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками.
- Твердий сир натріть на велику тертку, залишивши його трохи для посипання.
- Помідор ошпарте окропом, зніміть шкірку і наріжте кубиками.
- Цибулю, часник очистіть і дрібно наріжте.
- У мисці з'єднайте куряче філе, сир, сметану, помідор, цибулю, часник, чорний мелений перець і сіль, а потім перемішайте.
- Нафаршуйте перці приготованою начинкою, зверху покладіть по шматочку вершкового масла, посипте сиром і викладіть перці на деко, змащене олією. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин.
Поради:
- Замість курячого філе можна використовувати філе індички.
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