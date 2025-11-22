- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Болгарський перець, смажений із часником: рецепт універсальної закуски
Проста, яскрава закуска нашвидкуруч, яка чудово підійде як для повсякденного меню, так і для подавання до святкового столу.
Подайте як закуску або гарнір до м'яса чи риби.
Інгредієнти
- болгарський перець
- 5-6 шт.
- часник
- 3 зубчики
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (петрушка, кріп)
-
Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Болгарський перець помийте і обсушіть.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть болгарський перець, накрийте кришкою і обсмажте з усіх боків до золотистого кольору, потім відправте його в целофановий пакет, залиште на 10 хвилин і зніміть шкірку.
У мисочку викладіть часник, перець чорний мелений, сіль, зелень, перемішайте і залийте цим соусом болгарський перець, накрийте кришкою і залиште на 15-20 хвилин за кімнатної температури.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.
Закуску можна відправити в холодильник на ніч.