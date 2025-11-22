ТСН у соціальних мережах

Рецепти
120
1 хв

Болгарський перець, смажений із часником: рецепт універсальної закуски

Проста, яскрава закуска нашвидкуруч, яка чудово підійде як для повсякденного меню, так і для подавання до святкового столу.

Катерина Труш
30 хвилин
127 ккал
Болгарський перець, смажений із часником

Болгарський перець, смажений із часником / © Credits

Подайте як закуску або гарнір до м'яса чи риби.

Інгредієнти

болгарський перець
5-6 шт.
часник
3 зубчики
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп)

Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

Часник очистьте і видавіть через прес.

Болгарський перець помийте і обсушіть.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть болгарський перець, накрийте кришкою і обсмажте з усіх боків до золотистого кольору, потім відправте його в целофановий пакет, залиште на 10 хвилин і зніміть шкірку.

У мисочку викладіть часник, перець чорний мелений, сіль, зелень, перемішайте і залийте цим соусом болгарський перець, накрийте кришкою і залиште на 15-20 хвилин за кімнатної температури.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

  • Закуску можна відправити в холодильник на ніч.

120
