Болгарський перець, смажений із часником: рецепт універсальної закуски

Болгарський перець, смажений із часником

Подайте як закуску або гарнір до м'яса чи риби.

Інгредієнти болгарський перець 5-6 шт. часник 3 зубчики олія 2 ст. л. перець чорний мелений сіль зелень (петрушка, кріп)

Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

Часник очистьте і видавіть через прес.

Болгарський перець помийте і обсушіть.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть болгарський перець, накрийте кришкою і обсмажте з усіх боків до золотистого кольору, потім відправте його в целофановий пакет, залиште на 10 хвилин і зніміть шкірку.

У мисочку викладіть часник, перець чорний мелений, сіль, зелень, перемішайте і залийте цим соусом болгарський перець, накрийте кришкою і залиште на 15-20 хвилин за кімнатної температури.

Поради:

