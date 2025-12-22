Болоньєзе від Стенлі Туччі: рецепт швидкого приготування смачної страви

Болоньєзе від Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Від пасти з цукіні з п’яти інгредієнтів до ідеального гриль-сендвіча, Стенлі Туччі вкотре доводить, що смачно не означає складно. Цього разу він поділився рецептом болоньєзе — саме тієї страви, яку хочеться готувати після довгого робочого дня і з радістю доїдати наступного. У відео актор зізнається, що ідея виникла спонтанно, під час ревізії морозильної камери. Там знайшлося м’ясо з фермерського ринку — ідеальної жирності, а це, за словами Туччі, і робить соус по-справжньому насиченим.

Хоча класична болоньєзе має свої канони — зазвичай її готують із телятини, без томатів і з додаванням яловичого бульйону, Туччі чесно зізнається, що вирішив трохи порушити правила. І саме у цьому її чарівність.

Інгредієнти

паста «Фетучіні»

вершкове масло

оливкова олія

морква

цибуля

селера

мʼясо

томати у власному соку

курячий бульон

мускатний горіх

сіль

перець

пармезан.

Приготування

Він обсмажив на суміші вершкового масла та оливкової олії дрібно нарізані моркву, цибулю та селеру. Далі додав м’ясо, а згодом, томати у власному соку, які були під рукою. До соусу пішли також курячий бульйон, трохи води з-під пасти та спеції: мускатний горіх, сіль і перець. Фінальний акорд — фетучіні, щедро политі соусом і посипані свіжонатертим пармезаном. Туччі не приховує, що у нього трапляються кулінарні «помилки». У цьому випадку — трохи забагато води з пасти. Але, як він сам каже, страва однаково вийшла дуже вдалою.

Ідеальний рецепт для буднів

Цей рецепт — приклад того, як домашня їжа може бути швидкою у приготуванні та поживною. На приготування йде близько 30–35 хв, соус можна зробити наперед і зберігати у холодильнику чи морозильній камері. А ще це чудовий варіант для тих, хто цінує страви «з історією» — ті, які смакують навіть краще наступного дня.

До речі, така болоньєзе майже повністю збігається з класичними рецептами італійської пасти, які дієтологи часто називають хорошим джерелом білка для збалансованої вечері.

Якщо ж хочеться експериментів, сучасна кухня пропонує безліч варіацій: від рослинної болоньєзе з грибами до запечених равіолі з овочевим соусом. Але інколи найкращий вибір — це саме така, трохи недосконала, але дуже смачна паста, як у Стенлі Туччі.

Домашня їжа — це не про ідеальність. Це про смак, тепло та бажання приготувати ще раз.