ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

Болоньєзе від Стенлі Туччі: рецепт швидкого приготування смачної страви

Стенлі Туччі — актор, автор кулінарних книжок і справжній гастроентузіаст давно перетворив свій Instagram на щоденник домашніх страв — простих, теплих і дуже апетитних.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Болоньєзе від Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci

Болоньєзе від Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Від пасти з цукіні з п’яти інгредієнтів до ідеального гриль-сендвіча, Стенлі Туччі вкотре доводить, що смачно не означає складно. Цього разу він поділився рецептом болоньєзе — саме тієї страви, яку хочеться готувати після довгого робочого дня і з радістю доїдати наступного. У відео актор зізнається, що ідея виникла спонтанно, під час ревізії морозильної камери. Там знайшлося м’ясо з фермерського ринку — ідеальної жирності, а це, за словами Туччі, і робить соус по-справжньому насиченим.

Болоньєзе від Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Болоньєзе від Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Хоча класична болоньєзе має свої канони — зазвичай її готують із телятини, без томатів і з додаванням яловичого бульйону, Туччі чесно зізнається, що вирішив трохи порушити правила. І саме у цьому її чарівність.

Інгредієнти

  • паста «Фетучіні»

  • вершкове масло

  • оливкова олія

  • морква

  • цибуля

  • селера

  • мʼясо

  • томати у власному соку

  • курячий бульон

  • мускатний горіх

  • сіль

  • перець

  • пармезан.

Приготування

  1. Він обсмажив на суміші вершкового масла та оливкової олії дрібно нарізані моркву, цибулю та селеру.

  2. Далі додав м’ясо, а згодом, томати у власному соку, які були під рукою.

  3. До соусу пішли також курячий бульйон, трохи води з-під пасти та спеції: мускатний горіх, сіль і перець.

  4. Фінальний акорд — фетучіні, щедро политі соусом і посипані свіжонатертим пармезаном.

  5. Туччі не приховує, що у нього трапляються кулінарні «помилки». У цьому випадку — трохи забагато води з пасти. Але, як він сам каже, страва однаково вийшла дуже вдалою.

Ідеальний рецепт для буднів

Болоньєзе від Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Болоньєзе від Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Цей рецепт — приклад того, як домашня їжа може бути швидкою у приготуванні та поживною. На приготування йде близько 30–35 хв, соус можна зробити наперед і зберігати у холодильнику чи морозильній камері. А ще це чудовий варіант для тих, хто цінує страви «з історією» — ті, які смакують навіть краще наступного дня.

До речі, така болоньєзе майже повністю збігається з класичними рецептами італійської пасти, які дієтологи часто називають хорошим джерелом білка для збалансованої вечері.

Якщо ж хочеться експериментів, сучасна кухня пропонує безліч варіацій: від рослинної болоньєзе з грибами до запечених равіолі з овочевим соусом. Але інколи найкращий вибір — це саме така, трохи недосконала, але дуже смачна паста, як у Стенлі Туччі.

Домашня їжа — це не про ідеальність. Це про смак, тепло та бажання приготувати ще раз.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie