Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Борщок або Галицький підбитий борщ: рецепт традиційної питної страви західної України

Легкий, ніжний та майже прозорий — галицький підбитий борщ або ж борщок, є кулінарною класикою Західної України. Його п’ють, а не їдять, подають на святкових застіллях і цінують за баланс смаку, користь і витончену простоту.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Борщок або Галицбкий підбитий борщ tiktok.com_@mil_alexx_pp

Коли ми чуємо слово «борщ», уявляємо густу, насичену страву з ложкою сметани. Але у галицькій традиції існує зовсім інший формат — борщок, підбитий борщ, який подають як легке перекушування чи теплу першу страву між основними подачами, про це розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Це — гастрономічний спогад про родинні свята, весілля та великі застілля, де важливо було не перевантажити гостей, але дати їм тепло, енергію та смак.

Борщок — це прозорий буряковий борщ на легкому бульйоні, «підбитий» сумішшю сметани, жовтків і борошна. Завдяки цій техніці він отримує оксамитову текстуру, ніжну кислинку та характерний молочно-буряковий відтінок.

Його не їдять ложкою, а п’ють, подають у чашках або глибоких піалах. Саме тому він вважається ідеальним перекушуванням, адже він поживний, але легкий, зігрівальний, але не важкий.

Інгредієнти

Для бульйону

  • вода 3 л

  • курячі стегна (або свинина) 2 шт.

Для борщу

  • варений червоний буряк 350 г

  • сметана 6 ст. л

  • сирі яєчні жовтки 2 шт.

  • борошно 1 ст. л

  • оцет або лимонний сік 3 ст. л

  • сіль

  • чорний перець 10–15 зернин

  • суміш спецій 1 ст. л

  • лавровий лист 2 шт.

  • лимонний сік 1 ст. л

  • кріп 1 пучок

Приготування

  1. Курячі стегна заливають водою та доводять до кипіння.

  2. Перший бульйон зливають через 10 хв — це робить смак чистішим і легшим.

  3. Другий бульйон варять близько 30 хв і знімають пінку. М’ясо після цього прибирають, адже у борщку воно не використовується.

  4. До бульйону додають спеції, лавровий лист і сіль. Варять ще 5 хв, щоб аромат повністю розкрився.

  5. Варений буряк нарізають грубими шматками — так він не «плаває» у страві.

  6. Одразу додають оцет або лимонний сік. Саме кисле середовище зберігає яскравий колір буряку.

  7. Варять 7 хв і знімають з вогню.

  8. Жовтки, борошно та сметану перебивають блендером до однорідності.

  9. Додають кілька черпаків гарячого борщу, ще раз перебивають — це запобігає згортанню.

  10. Потім суміш обережно вливають у каструлю.

  11. Все перемішують, обов’язково знімають піну, додають дрібно нарізаний кріп і борщок готовий.

Подача

Традиційно галицький борщок подають з:

  • бендериками

  • тонкими млинцями

  • часниковими пампушками

Його п’ють гарячим, одразу після приготування, адже тоді смак найніжніший.

Галицький підбитий борщ — це приклад того, як проста страва може бути елегантною. Він про традицію, баланс і повагу до продукту. Про їжу, яка не перевантажує, а підтримує.

У світі гастрономічних трендів борщок звучить особливо актуально — як нагадування, що справжня розкіш часто прихована у простоті.

