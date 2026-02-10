Борщок або Галицький підбитий борщ: рецепт традиційної питної страви західної України

Борщок або Галицбкий підбитий борщ tiktok.com_@mil_alexx_pp

Коли ми чуємо слово «борщ», уявляємо густу, насичену страву з ложкою сметани. Але у галицькій традиції існує зовсім інший формат — борщок, підбитий борщ, який подають як легке перекушування чи теплу першу страву між основними подачами, про це розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Це — гастрономічний спогад про родинні свята, весілля та великі застілля, де важливо було не перевантажити гостей, але дати їм тепло, енергію та смак.

Борщок — це прозорий буряковий борщ на легкому бульйоні, «підбитий» сумішшю сметани, жовтків і борошна. Завдяки цій техніці він отримує оксамитову текстуру, ніжну кислинку та характерний молочно-буряковий відтінок.

Його не їдять ложкою, а п’ють, подають у чашках або глибоких піалах. Саме тому він вважається ідеальним перекушуванням, адже він поживний, але легкий, зігрівальний, але не важкий.

Інгредієнти

Для бульйону

вода 3 л

курячі стегна (або свинина) 2 шт.

Для борщу

варений червоний буряк 350 г

сметана 6 ст. л

сирі яєчні жовтки 2 шт.

борошно 1 ст. л

оцет або лимонний сік 3 ст. л

сіль

чорний перець 10–15 зернин

суміш спецій 1 ст. л

лавровий лист 2 шт.

лимонний сік 1 ст. л

кріп 1 пучок

Приготування

Курячі стегна заливають водою та доводять до кипіння. Перший бульйон зливають через 10 хв — це робить смак чистішим і легшим. Другий бульйон варять близько 30 хв і знімають пінку. М’ясо після цього прибирають, адже у борщку воно не використовується. До бульйону додають спеції, лавровий лист і сіль. Варять ще 5 хв, щоб аромат повністю розкрився. Варений буряк нарізають грубими шматками — так він не «плаває» у страві. Одразу додають оцет або лимонний сік. Саме кисле середовище зберігає яскравий колір буряку. Варять 7 хв і знімають з вогню. Жовтки, борошно та сметану перебивають блендером до однорідності. Додають кілька черпаків гарячого борщу, ще раз перебивають — це запобігає згортанню. Потім суміш обережно вливають у каструлю. Все перемішують, обов’язково знімають піну, додають дрібно нарізаний кріп і борщок готовий.

Подача

Традиційно галицький борщок подають з:

бендериками

тонкими млинцями

часниковими пампушками

Його п’ють гарячим, одразу після приготування, адже тоді смак найніжніший.

Галицький підбитий борщ — це приклад того, як проста страва може бути елегантною. Він про традицію, баланс і повагу до продукту. Про їжу, яка не перевантажує, а підтримує.

У світі гастрономічних трендів борщок звучить особливо актуально — як нагадування, що справжня розкіш часто прихована у простоті.