- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 2 хв
Борщок або Галицький підбитий борщ: рецепт традиційної питної страви західної України
Легкий, ніжний та майже прозорий — галицький підбитий борщ або ж борщок, є кулінарною класикою Західної України. Його п’ють, а не їдять, подають на святкових застіллях і цінують за баланс смаку, користь і витончену простоту.
Коли ми чуємо слово «борщ», уявляємо густу, насичену страву з ложкою сметани. Але у галицькій традиції існує зовсім інший формат — борщок, підбитий борщ, який подають як легке перекушування чи теплу першу страву між основними подачами, про це розповіли на сторінці mil_alexx_pp.
Це — гастрономічний спогад про родинні свята, весілля та великі застілля, де важливо було не перевантажити гостей, але дати їм тепло, енергію та смак.
Борщок — це прозорий буряковий борщ на легкому бульйоні, «підбитий» сумішшю сметани, жовтків і борошна. Завдяки цій техніці він отримує оксамитову текстуру, ніжну кислинку та характерний молочно-буряковий відтінок.
Його не їдять ложкою, а п’ють, подають у чашках або глибоких піалах. Саме тому він вважається ідеальним перекушуванням, адже він поживний, але легкий, зігрівальний, але не важкий.
Інгредієнти
Для бульйону
вода 3 л
курячі стегна (або свинина) 2 шт.
Для борщу
варений червоний буряк 350 г
сметана 6 ст. л
сирі яєчні жовтки 2 шт.
борошно 1 ст. л
оцет або лимонний сік 3 ст. л
сіль
чорний перець 10–15 зернин
суміш спецій 1 ст. л
лавровий лист 2 шт.
лимонний сік 1 ст. л
кріп 1 пучок
Приготування
Курячі стегна заливають водою та доводять до кипіння.
Перший бульйон зливають через 10 хв — це робить смак чистішим і легшим.
Другий бульйон варять близько 30 хв і знімають пінку. М’ясо після цього прибирають, адже у борщку воно не використовується.
До бульйону додають спеції, лавровий лист і сіль. Варять ще 5 хв, щоб аромат повністю розкрився.
Варений буряк нарізають грубими шматками — так він не «плаває» у страві.
Одразу додають оцет або лимонний сік. Саме кисле середовище зберігає яскравий колір буряку.
Варять 7 хв і знімають з вогню.
Жовтки, борошно та сметану перебивають блендером до однорідності.
Додають кілька черпаків гарячого борщу, ще раз перебивають — це запобігає згортанню.
Потім суміш обережно вливають у каструлю.
Все перемішують, обов’язково знімають піну, додають дрібно нарізаний кріп і борщок готовий.
Подача
Традиційно галицький борщок подають з:
бендериками
тонкими млинцями
часниковими пампушками
Його п’ють гарячим, одразу після приготування, адже тоді смак найніжніший.
Галицький підбитий борщ — це приклад того, як проста страва може бути елегантною. Він про традицію, баланс і повагу до продукту. Про їжу, яка не перевантажує, а підтримує.
У світі гастрономічних трендів борщок звучить особливо актуально — як нагадування, що справжня розкіш часто прихована у простоті.