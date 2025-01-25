Боул із червоною рибою: рецепт смачної та поживної страви

Боул із рибою — це вишуканий смак і чудовий вибір для ситного та корисного обіду.
На сторінці mil_alexx_pp поділилися ідеальним рецептом цієї страви, яка підкорить серце кожного. Легкий у приготуванні, боул стане відмінним рішенням для тих, хто цінує здорове харчування та естетику подачі.
Інгредієнти
- Варений рис
- 300 г
- Слабосолоний чи копчений лосось
- 150 г
- Авокадо
- 80 г
- Огірок
- 80 г
- Норі
- 5 г
- Зелена цибуля
- Кунжут
- Соус теріякі
- Соус унагі
- Рисовий оцет
- 4 ст. л
- Цукор
- 1 ст. л
- Сіль
Приготування
- Перед варінням ретельно промийте рис кілька разів під проточною водою, щоб видалити зайвий крохмаль. Потім відваріть рис до готовності під кришкою на слабкому вогні.
- У невеликій мисці змішайте рисовий оцет, цукор і сіль. Додайте отриману суміш до гарячого рису та добре перемішайте.
- На дно тарілки викладіть основу з рису. Зверху красиво розкладіть шматочки огірка, нарізані смужки норі, кубики авокадо та шматочки слабосолоного чи копченого лосося.
- Присипте страву кунжутом, полийте соусами теріякі та унагі. За бажанням додайте дрібно нарізану зелену цибулю.
Боул з червоною рибою — це поєднання смаку, користі та естетики. Свіжі овочі, корисні жири з авокадо, білок з риби та вишукані азійські соуси створюють неперевершену гастрономічну композицію. Ця страва — ідеальний вибір для тих, хто прагне їсти смачно та правильно, не витрачаючи багато часу на приготування.
Смачного!
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