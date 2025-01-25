Боул із червоною рибою: рецепт смачної та поживної страви

Боул із рибою — це вишуканий смак і чудовий вибір для ситного та корисного обіду.

На сторінці mil_alexx_pp поділилися ідеальним рецептом цієї страви, яка підкорить серце кожного. Легкий у приготуванні, боул стане відмінним рішенням для тих, хто цінує здорове харчування та естетику подачі.

Інгредієнти Варений рис 300 г Слабосолоний чи копчений лосось 150 г Авокадо 80 г Огірок 80 г Норі 5 г Зелена цибуля Кунжут Соус теріякі Соус унагі Рисовий оцет 4 ст. л Цукор 1 ст. л Сіль

Приготування

Перед варінням ретельно промийте рис кілька разів під проточною водою, щоб видалити зайвий крохмаль. Потім відваріть рис до готовності під кришкою на слабкому вогні. У невеликій мисці змішайте рисовий оцет, цукор і сіль. Додайте отриману суміш до гарячого рису та добре перемішайте. На дно тарілки викладіть основу з рису. Зверху красиво розкладіть шматочки огірка, нарізані смужки норі, кубики авокадо та шматочки слабосолоного чи копченого лосося. Присипте страву кунжутом, полийте соусами теріякі та унагі. За бажанням додайте дрібно нарізану зелену цибулю.

Боул з червоною рибою — це поєднання смаку, користі та естетики. Свіжі овочі, корисні жири з авокадо, білок з риби та вишукані азійські соуси створюють неперевершену гастрономічну композицію. Ця страва — ідеальний вибір для тих, хто прагне їсти смачно та правильно, не витрачаючи багато часу на приготування.

Смачного!

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