Божественна шарлотка з яблуками й апельсинами

Такий пиріг стане чудовим доповненням до ранкової кави.
Це один із найпростіших і найшвидших способів приготування пирога, який ви тільки зустрічали. Всього ви витратите на його приготування 40 хвилин, але, повірте, результат того вартий.
Підготування - 10 хвилин
Приготування - 30 хвилин
Інгредієнти:
- 4 великих яблука
- 1 великий апельсин
- 1 лимон
- 3 яйця
- 5 ст. л. борошна
- 3 ст. л. цукру
- 1 пакетик ванільного цукру
- 1 чайна ложка розпушувача
Приготування:
Крок 1
Помийте, витріть і наріжте яблука тонкими скибками, попередньо вирізавши серединку з насінням.
Крок 2
Помийте апельсин і лимон. Натріть цедру з обох. Далі почистіть апельсин і наріжте тонкими кружечками. Лимон розріжте навпіл і вичавіть сік з однієї половини.
Крок 3
Візьміть форму (ліпше використовувати силіконову) і викладіть ваші яблука щільним шаром у форму. На них покладіть апельсин.
Крок 4
В окремій мисці змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, 5 ложок борошна, лимонний сік, цедру і розпушувач. Добре все збийте віничком і залийте рівномірно яблука.
Крок 5
Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.
Крок 6
Витягніть вашу шарлотку з духовки, дайте охолонути. Перед подаванням пиріг можна посипати цукровою пудрою і подавати з кулькою морозива.
Смачного!
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