Божественна шарлотка з яблуками й апельсинами

Такий пиріг стане чудовим доповненням до ранкової кави.

Це один із найпростіших і найшвидших способів приготування пирога, який ви тільки зустрічали. Всього ви витратите на його приготування 40 хвилин, але, повірте, результат того вартий.

Підготування - 10 хвилин

Приготування - 30 хвилин

Інгредієнти:

4 великих яблука

1 великий апельсин

1 лимон

3 яйця

5 ст. л. борошна

3 ст. л. цукру

1 пакетик ванільного цукру

1 чайна ложка розпушувача

Приготування:

Крок 1

Помийте, витріть і наріжте яблука тонкими скибками, попередньо вирізавши серединку з насінням.

Крок 2

Помийте апельсин і лимон. Натріть цедру з обох. Далі почистіть апельсин і наріжте тонкими кружечками. Лимон розріжте навпіл і вичавіть сік з однієї половини.

Крок 3

Візьміть форму (ліпше використовувати силіконову) і викладіть ваші яблука щільним шаром у форму. На них покладіть апельсин.

Крок 4

В окремій мисці змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, 5 ложок борошна, лимонний сік, цедру і розпушувач. Добре все збийте віничком і залийте рівномірно яблука.

Крок 5

Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.

Крок 6

Витягніть вашу шарлотку з духовки, дайте охолонути. Перед подаванням пиріг можна посипати цукровою пудрою і подавати з кулькою морозива.

Смачного!

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