Брауні з білим шоколадом: цікавий рецепт

Якщо ви ще не куштували брауні з білим шоколадом, зараз саме час це виправити. Цей десерт зачаровує своїм ніжним смаком, тонким ароматом і приємною текстурою.
Брауні з білим шоколадом може стати чудовим доповненням до чашки кави чи чаю і подарувати справжню насолоду кожному, хто його спробує. На сторінці dushevna_kuhnya розповіли про простий, але бездоганний рецепт, який зможе повторити навіть кулінар-початківець.
Інгредієнти
- яйце
- 3 шт.
- цукор
- 75 г
- сіль
- 0,5 ч. л.
- вершкове масло
- 150 г
- білий шоколад
- 150 г
- розпушувач
- 3 г
- борошно
- 150–180 г
Приготування
- Перш ніж розпочати, розігрійте духовку до 170°C. Це дозволить тісту рівномірно пропектися і зберегти ніжну структуру.
- Білий шоколад разом з вершковим маслом необхідно розтопити. Це можна зробити на водяній бані або за допомогою мікрохвильової печі. Головне – не перегріти суміш, щоб шоколад не згорнувся. Коли маса стане однорідною, залиште її остигати до кімнатної температури.
- В окремій мисці збийте яйця з цукром до легкої піни – це допоможе зробити тісто повітряним. Після цього акуратно додайте шоколадно-масляну суміш і добре перемішайте.
- Просійте борошно разом із дрібкою солі і розпушувачем, після чого поступово додайте до рідкої маси та обережно перемішайте до однорідності.
- Якщо ви хочете зробити десерт ще цікавішим, додайте в тісто подрібнені горіхи або шматочки шоколаду. Вони додадуть текстури і зроблять смак ще насиченішим.
- Перекладіть тісто до форми та рівномірно розподіліть.
- Випікайте за 170°C упродовж 25-30 хв. Стежте за готовністю: всередині брауні має залишитися трохи вологим. Перевірити це можна зубочисткою – якщо вона виходить злегка липкою, отже, десерт готовий.
- Дуже важливо дати брауні повністю охолонути у формі, перш ніж розрізати його на порційні шматочки. Після охолодження текстура стане щільнішою, а смак – ще виразнішим.
Поради:
- Не перетримуйте десерт у духовці – він має залишатися злегка вологим всередині.
- Додайте улюблені горіхи чи сухофрукти, щоб урізноманітнити смак.
- Подавати можна з кулькою ванільного морозива або ягодами – так десерт стане ще смачнішим.
@dushevna_kuhnya
Брауні на білому шоколаді (БЛОНДІ) Це дууууже смачно! Інгредієнти на 2 порції у фольгованій формі 960 мл 20*14см Яйця (середні) С1-С0 - 3 шт. Цукор - 75 г Сіль - 0,5 ч.л. Вершкове масло - 150 г Білий шоколад - 150 г Розпушувач - 3 г Борошно - 150-180 г(залежно від вашого борошна) Приготування: 1. Розігрій духовку до 170°C. 2. Розтопи шоколад та масло на водяній бані або в мікрохвильовці імпульсно, поки маса не стане однорідною. Остуди до кімнатної температури. 3.В окремій мисці збий яйця з цукром до легкої піни. Додай шоколадно-масляну суміш і перемішай. 4. Просій борошно з дрібкою солі і додай до шоколадної суміші. Обережно перемішай. 5. За бажанням, додай горіхи або шматочки шоколаду для текстури. 6. Випікання: Вилий тісто в форму і випікай 25-30 хвилин при 170* Перевіряй готовність зубочисткою: серединка має бути трохи гливкою. 7. Охолодження: Дай брауні охолонути в формі, перш ніж нарізати.♬ Suave - The Pianist & D'Michel leb
Приготуйте цей чудовий десерт і поділіться ним із близькими.
Смачного!
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