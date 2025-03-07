Брауні з білим шоколадом: цікавий рецепт

Брауні на білому шоколаді (БЛОНДІ) Це дууууже смачно! Інгредієнти на 2 порції у фольгованій формі 960 мл 20*14см Яйця (середні) С1-С0 - 3 шт. Цукор - 75 г Сіль - 0,5 ч.л. Вершкове масло - 150 г Білий шоколад - 150 г Розпушувач - 3 г Борошно - 150-180 г(залежно від вашого борошна) Приготування: 1. Розігрій духовку до 170°C. 2. Розтопи шоколад та масло на водяній бані або в мікрохвильовці імпульсно, поки маса не стане однорідною. Остуди до кімнатної температури. 3.В окремій мисці збий яйця з цукром до легкої піни. Додай шоколадно-масляну суміш і перемішай. 4. Просій борошно з дрібкою солі і додай до шоколадної суміші. Обережно перемішай. 5. За бажанням, додай горіхи або шматочки шоколаду для текстури. 6. Випікання: Вилий тісто в форму і випікай 25-30 хвилин при 170* Перевіряй готовність зубочисткою: серединка має бути трохи гливкою. 7. Охолодження: Дай брауні охолонути в формі, перш ніж нарізати.