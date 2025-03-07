Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Брауні з білим шоколадом: цікавий рецепт

Брауні з білим шоколадом: цікавий рецепт

Брауні з білим шоколадом / Фото: Associated Press

Якщо ви ще не куштували брауні з білим шоколадом, зараз саме час це виправити. Цей десерт зачаровує своїм ніжним смаком, тонким ароматом і приємною текстурою.

Брауні з білим шоколадом може стати чудовим доповненням до чашки кави чи чаю і подарувати справжню насолоду кожному, хто його спробує. На сторінці dushevna_kuhnya розповіли про простий, але бездоганний рецепт, який зможе повторити навіть кулінар-початківець.

Інгредієнти

яйце
3 шт.
цукор
75 г
сіль
0,5 ч. л.
вершкове масло
150 г
білий шоколад
150 г
розпушувач
3 г
борошно
150–180 г

Приготування

  1. Перш ніж розпочати, розігрійте духовку до 170°C. Це дозволить тісту рівномірно пропектися і зберегти ніжну структуру.
  2. Білий шоколад разом з вершковим маслом необхідно розтопити. Це можна зробити на водяній бані або за допомогою мікрохвильової печі. Головне – не перегріти суміш, щоб шоколад не згорнувся. Коли маса стане однорідною, залиште її остигати до кімнатної температури.
  3. В окремій мисці збийте яйця з цукром до легкої піни – це допоможе зробити тісто повітряним. Після цього акуратно додайте шоколадно-масляну суміш і добре перемішайте.
  4. Просійте борошно разом із дрібкою солі і розпушувачем, після чого поступово додайте до рідкої маси та обережно перемішайте до однорідності.
  5. Якщо ви хочете зробити десерт ще цікавішим, додайте в тісто подрібнені горіхи або шматочки шоколаду. Вони додадуть текстури і зроблять смак ще насиченішим.
  6. Перекладіть тісто до форми та рівномірно розподіліть.
  7. Випікайте за 170°C упродовж 25-30 хв. Стежте за готовністю: всередині брауні має залишитися трохи вологим. Перевірити це можна зубочисткою – якщо вона виходить злегка липкою, отже, десерт готовий.
  8. Дуже важливо дати брауні повністю охолонути у формі, перш ніж розрізати його на порційні шматочки. Після охолодження текстура стане щільнішою, а смак – ще виразнішим.

Поради:

  • Не перетримуйте десерт у духовці – він має залишатися злегка вологим всередині.
  • Додайте улюблені горіхи чи сухофрукти, щоб урізноманітнити смак.
  • Подавати можна з кулькою ванільного морозива або ягодами – так десерт стане ще смачнішим.
@dushevna_kuhnya

Брауні на білому шоколаді (БЛОНДІ) Це дууууже смачно! Інгредієнти на 2 порції у фольгованій формі 960 мл 20*14см Яйця (середні) С1-С0 - 3 шт. Цукор - 75 г Сіль - 0,5 ч.л. Вершкове масло - 150 г Білий шоколад - 150 г Розпушувач - 3 г Борошно - 150-180 г(залежно від вашого борошна) Приготування: 1. Розігрій духовку до 170°C. 2. Розтопи шоколад та масло на водяній бані або в мікрохвильовці імпульсно, поки маса не стане однорідною. Остуди до кімнатної температури. 3.В окремій мисці збий яйця з цукром до легкої піни. Додай шоколадно-масляну суміш і перемішай. 4. Просій борошно з дрібкою солі і додай до шоколадної суміші. Обережно перемішай. 5. За бажанням, додай горіхи або шматочки шоколаду для текстури. 6. Випікання: Вилий тісто в форму і випікай 25-30 хвилин при 170* Перевіряй готовність зубочисткою: серединка має бути трохи гливкою. 7. Охолодження: Дай брауні охолонути в формі, перш ніж нарізати.

♬ Suave - The Pianist & D'Michel leb

Приготуйте цей чудовий десерт і поділіться ним із близькими.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати шоколадні млинці.

Читайте також:

Рецепти з кабачка: солоні мафіни та мафіни-брауні

Рецепти з кабачка: солоні мафіни та мафіни-брауні

Повʼязані теми:

Наступна публікація