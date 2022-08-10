Брауні з кабачком: оригінальний рецепт смачного та здорового десерту

Десерт може бути корисним, якщо додати до нього кабачок.
Це дуже цікавий рецепт, який дозволить вам використовувати найпопулярніший літній продукт – кабачок – як основу для десерту.
Складники
Для брауні
- натертий кабачок — 1,5 чашки
- вершкове масло — 0,25 чашки
- коричневий цукор — 0,75 чашки
- несолодкий какао-порошок — 2/3 чашки
- сіль – 0,25 ч. л.
- кавові гранули – 1 ст. л.
- розпушувач – 0,5 ч. л.
- яйця — 3 шт.
- ваніль – 2 ч. л.
- борошно — 0,5 скл.
- шоколадна крихта — 3/4 скл.
Для глазурі
шоколадна крихта — 3/4 ст
густі вершки — 0,25 ст.
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть форму папером, змастіть маслом.
Олію розігрівайте в каструлі на середньому вогні до карамельного кольору, приблизно 5-10 хвилин.
У велику миску налийте підрум'яне вершкове масло разом із цукром, какао-порошком, сіллю, гранулами розчинної кави та розпушувачем. Перемішайте до однорідності і дайте постояти 5 хвилин або поки суміш не охолоне.
Додайте яйця і ваніль і перемішайте, поки тісто не набуде приємного блиску.
Змішайте борошно, терті кабачки та шоколадну стружку.
Вилийте тісто в форму і випікайте протягом 25 хвилин.
Повністю остудіть і перекладіть на тарілку
Глазур
Додайте шоколадну стружку та густі вершки в миску, що підходить для мікрохвильової печі. Нагрівайте інтервалами по 15 секунд до повного розчинення.
Дайте ганашу охолонути протягом 2-3 хвилин. Вилийте на брауні та рівномірно розрівняйте.
Поставте готовий десерт у холодильник, щоб глазур застигла.
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