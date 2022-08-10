Брауні з кабачком: оригінальний рецепт смачного та здорового десерту

Десерт може бути корисним, якщо додати до нього кабачок.

Це дуже цікавий рецепт, який дозволить вам використовувати найпопулярніший літній продукт – кабачок – як основу для десерту.

Складники

Для брауні

натертий кабачок — 1,5 чашки

вершкове масло — 0,25 чашки

коричневий цукор — 0,75 чашки

несолодкий какао-порошок — 2/3 чашки

сіль – 0,25 ч. л.

кавові гранули – 1 ст. л.

розпушувач – 0,5 ч. л.

яйця — 3 шт.

ваніль – 2 ч. л.

борошно — 0,5 скл.

шоколадна крихта — 3/4 скл.

Для глазурі

шоколадна крихта — 3/4 ст

густі вершки — 0,25 ст.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть форму папером, змастіть маслом.

Олію розігрівайте в каструлі на середньому вогні до карамельного кольору, приблизно 5-10 хвилин.

У велику миску налийте підрум'яне вершкове масло разом із цукром, какао-порошком, сіллю, гранулами розчинної кави та розпушувачем. Перемішайте до однорідності і дайте постояти 5 хвилин або поки суміш не охолоне.

Додайте яйця і ваніль і перемішайте, поки тісто не набуде приємного блиску.

Змішайте борошно, терті кабачки та шоколадну стружку.

Вилийте тісто в форму і випікайте протягом 25 хвилин.

Повністю остудіть і перекладіть на тарілку

Глазур

Додайте шоколадну стружку та густі вершки в миску, що підходить для мікрохвильової печі. Нагрівайте інтервалами по 15 секунд до повного розчинення.

Дайте ганашу охолонути протягом 2-3 хвилин. Вилийте на брауні та рівномірно розрівняйте.

Поставте готовий десерт у холодильник, щоб глазур застигла.

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