Британський шеф-кухар Джеймі Олівер приготував українські пампушки з часником та поділився рецептом

Страву української кухні приготував один із найвідоміших кухарів у світі.

Знаменитий британський шеф-кухар та шоумен Джеймі Олівер поділився на своєму Youtube-каналі новим роликом, у якому розповів та показав, як готувати ароматні, м'які та дуже смачні українські пампушки з часником.

Відео опубліковане з хештегом #CookForUkraine, щоб звернути увагу світу на українську кухню та культуру, а також зібрати гроші на допомогу українцям. Організували цей рух лондонські кухарі та кулінарні письменники українка та популяризатока української культури Оля Геркулес та її російська колега Аліса Тимошкіна, про що Джеймі розповідає на початку ролика.

"CookForUkraine спрямована на підвищення поінформованості про гуманітарну кризу, з якою зіштовхується зараз світ, а також на збір коштів для допомоги дітям та сім'ям в Україні, які стали переселенцями", — йдеться у підписі під відео.

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