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Брюссельська капуста у вершковому соусі: простий рецепт смачної страви
Забудьте все, що ви знали про брюссельську капусту. Більшість з нас раніше вважали її гіркою та несмачною. Але настав час дати їй другий шанс.
Рецепт від кулінара Олександра Огородніка переконає навіть найзатятіших скептиків. Поєднання ніжної текстури, хрумкого бекону, вершкового соусу та ароматних сирних чипсів — це справжній вибух смаку. Ця страва — ідеальна як для затишної вечері вдома, так і для дивовижного гарніру на святковому столі. А ще приготувати її швидко та досить просто.
Інгредієнти
брюссельська капуста 500 г
бекон 100 г
часник 1 зубчик
цибуля ½ шт.
біле сухе вино 50 мл
жирні вершки 100–150 мл
сіль
перець
Для подавання
чипси з пармезану
свіжа петрушка (або мікрозелень)
Приготування
Обріжте нижню частину качанчиків, зніміть верхні листочки, якщо вони пошкоджені. Розріжте капусту навпіл.
Відваріть у киплячій підсоленій воді 2–3 хв. Важливо: не переваріть, капуста має бути трохи хрумка.
Перекладіть капусту одразу до миски з холодною водою. Це збереже яскравий зелений колір і щільну структуру.
Наріжте бекон кубиками. Обсмажте на пательні на середньому вогні — так він поступово витопить жир і стане ідеально хрумким.
До бекону додайте дрібно нарізану цибулю. Смажте хвилину, потім додайте часник. Обережно перемішайте, щоб часник не підгорів.
Додайте капусту на сковороду. Смажте, доки не з’явиться золотава скоринка — це карамелізує природні цукри та додає глибини смаку.
Влийте біле вино. Воно «підніме» всі аромати з дна пательні та додасть страві приємної кислинки. Випаровуйте 1–2 хв.
Влийте вершки, приправте сіллю і перцем. Готуйте ще 1 хв, поки соус злегка загусне.
Сирні чипси з пармезану
Натріть пармезан (або інший твердий сир), викладіть невеликі кружальця на пергамент.
Запікайте за 180°C 8–10 хв до золотистості.
Остудіть — і отримаєте хрумкі сирні чипси, які додадуть страві родзинки.
На тарілку викладіть брюссельську капусту у вершковому соусі, зверху посипте сирними чипсами та прикрасьте свіжою зеленню.
Брюссельська капуста у вершковому соусі — це приклад того, як знайома і недооцінена овочева страва може стати гастрономічним відкриттям. А з простими порадами від професійного шефа — це ще й надзвичайно легко. Спробуйте і, можливо, це буде ваш новий овочевий фаворит цього сезону.