Брюссельська капуста у вершковому соусі: простий рецепт смачної страви / © Credits

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Рецепт від кулінара Олександра Огородніка переконає навіть найзатятіших скептиків. Поєднання ніжної текстури, хрумкого бекону, вершкового соусу та ароматних сирних чипсів — це справжній вибух смаку. Ця страва — ідеальна як для затишної вечері вдома, так і для дивовижного гарніру на святковому столі. А ще приготувати її швидко та досить просто.

Інгредієнти

брюссельська капуста 500 г

бекон 100 г

часник 1 зубчик

цибуля ½ шт.

біле сухе вино 50 мл

жирні вершки 100–150 мл

сіль

перець

Для подавання

чипси з пармезану

свіжа петрушка (або мікрозелень)

Приготування

Обріжте нижню частину качанчиків, зніміть верхні листочки, якщо вони пошкоджені. Розріжте капусту навпіл. Відваріть у киплячій підсоленій воді 2–3 хв. Важливо: не переваріть, капуста має бути трохи хрумка. Перекладіть капусту одразу до миски з холодною водою. Це збереже яскравий зелений колір і щільну структуру. Наріжте бекон кубиками. Обсмажте на пательні на середньому вогні — так він поступово витопить жир і стане ідеально хрумким. До бекону додайте дрібно нарізану цибулю. Смажте хвилину, потім додайте часник. Обережно перемішайте, щоб часник не підгорів. Додайте капусту на сковороду. Смажте, доки не з’явиться золотава скоринка — це карамелізує природні цукри та додає глибини смаку. Влийте біле вино. Воно «підніме» всі аромати з дна пательні та додасть страві приємної кислинки. Випаровуйте 1–2 хв. Влийте вершки, приправте сіллю і перцем. Готуйте ще 1 хв, поки соус злегка загусне.

Сирні чипси з пармезану

Натріть пармезан (або інший твердий сир), викладіть невеликі кружальця на пергамент. Запікайте за 180°C 8–10 хв до золотистості. Остудіть — і отримаєте хрумкі сирні чипси, які додадуть страві родзинки.

На тарілку викладіть брюссельську капусту у вершковому соусі, зверху посипте сирними чипсами та прикрасьте свіжою зеленню.

Брюссельська капуста у вершковому соусі — це приклад того, як знайома і недооцінена овочева страва може стати гастрономічним відкриттям. А з простими порадами від професійного шефа — це ще й надзвичайно легко. Спробуйте і, можливо, це буде ваш новий овочевий фаворит цього сезону.

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