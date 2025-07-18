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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Броколі в клярі: рецепт хрусткої закуски

Хрумка зовні і м’яка всередині — це чудовий варіант закуски, який сподобається навіть тим, хто не дуже любить броколі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
214 ккал
Брокколі у клярі

Брокколі в клярі / © Credits

Для приготування страви знадобляться відварна капуста броколі та кляр, що складається з яєць та борошна. Проста і смачна страва, яку подають як самостійну закуску або гарнір.

Інгредієнти

капуста броколі
400 г
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
4 ст. л.
часник гранульований
½ ч. л.
перець чорний мелений
олія
сіль

  1. Капусту помийте, відріжте качан і розділіть на суцвіття.

  2. Відправте в киплячу підсолену воду і варіть 5 хвилин.

  3. Відкиньте на друшляк і остудіть.

  4. У мисці збийте виделкою яйце з перцем і сіллю.

  5. В іншу миску всипте борошно, просіяне з часником.

  6. Кожне суцвіття обваляйте у борошні, потім занурте у яєчну суміш і ще раз обваляйте у борошні.

  7. У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію і обсмажте броколі з двох боків до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
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