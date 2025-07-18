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Броколі в клярі: рецепт хрусткої закуски
Хрумка зовні і м’яка всередині — це чудовий варіант закуски, який сподобається навіть тим, хто не дуже любить броколі.
Для приготування страви знадобляться відварна капуста броколі та кляр, що складається з яєць та борошна. Проста і смачна страва, яку подають як самостійну закуску або гарнір.
Інгредієнти
- капуста броколі
- 400 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 4 ст. л.
- часник гранульований
- ½ ч. л.
- перець чорний мелений
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- олія
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- сіль
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Капусту помийте, відріжте качан і розділіть на суцвіття.
Відправте в киплячу підсолену воду і варіть 5 хвилин.
Відкиньте на друшляк і остудіть.
У мисці збийте виделкою яйце з перцем і сіллю.
В іншу миску всипте борошно, просіяне з часником.
Кожне суцвіття обваляйте у борошні, потім занурте у яєчну суміш і ще раз обваляйте у борошні.
У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію і обсмажте броколі з двох боків до рум'яної скоринки.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.