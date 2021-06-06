Броколі, запечена з куркою і спеціями: швидка дієтична страва

Цей рецепт — справжня паличка-спомагалочка на кухні. Обов'язково спробуйте приготувати.

Якщо немає багато часу на приготування обіду — ця страва те, що потрібно, адже робити її просто і досить швидко. Більш того, виходить така запіканка досить дієтичною і корисною.

Інгредієнти:

броколі

куряче філе — 1 шт.

цибуля — 1-2 шт.

сіль

чорний перець

запашний перець

оливкова олія

яйце — 1 шт.

сметана — 2 ст. л.

улюблені сушені трави — 1 ч. л.

твердий сир — 50 г

Приготування:

У форму для випікання покладіть броколі, а нагору викладіть нарізане шматочками куряче філе і нарізану цибулю.

У окремій мисці змішайте яйце, сметану і спеції. Добре збийте вінчиком.

Вилийте сметану з яйцем на броколі і посипте натертим сиром.

Запікати страву в духовці 30 хвилин за температури 200 градусів.

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