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Броколі, запечена з куркою і спеціями: швидка дієтична страва

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12к
Броколі, запечена з куркою і спеціями: швидка дієтична страва

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Цей рецепт — справжня паличка-спомагалочка на кухні. Обов'язково спробуйте приготувати.

Якщо немає багато часу на приготування обіду — ця страва те, що потрібно, адже робити її просто і досить швидко. Більш того, виходить така запіканка досить дієтичною і корисною.

Інгредієнти:

  • броколі
  • куряче філе — 1 шт.
  • цибуля — 1-2 шт.
  • сіль
  • чорний перець
  • запашний перець
  • оливкова олія
  • яйце — 1 шт.
  • сметана — 2 ст. л.
  • улюблені сушені трави — 1 ч. л.
  • твердий сир — 50 г

Приготування:

У форму для випікання покладіть броколі, а нагору викладіть нарізане шматочками куряче філе і нарізану цибулю.

У окремій мисці змішайте яйце, сметану і спеції. Добре збийте вінчиком.

Вилийте сметану з яйцем на броколі і посипте натертим сиром.

Запікати страву в духовці 30 хвилин за температури 200 градусів.

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