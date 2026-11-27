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Броколі по-корейськи: рецепт пікантної закуски
Якщо ви любите соковиту, пікантну закуску з овочів, тоді цей рецепт саме для вас.
Приготування займе у вас мінімум часу, а результат приємно потішить. Страва виходить яскравою і смачною.
Інгредієнти
- броколі (вага підготовлених суцвіть)
- 800 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 3 зубки
- приправа для моркви по-корейськи
- 2 ч. л.
- яблучний оцет
- 4 ст. л.
- олія
- 4 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- 1,5 ч. л.
Промийте броколі та розберіть на невеликі суцвіття.
Помістіть у киплячу підсолену воду та варіть від моменту закипання 2 хвилини, потім відцідіть на друшляк.
Очистьте цибулю, моркву й часник.
Наріжте цибулю тонкими півкільцями, моркву натріть на тертці для корейської моркви, часник наріжте скибочками.
У миску викладіть броколі, цибулю, моркву, часник і рівномірно посипте приправою, сіллю, цукром, полийте оцтом, олією та акуратно перемішайте.
Накрийте кришкою та поставте до холодильника на 2–3 години.
Поради:
Салат можна залишити маринуватися в холодильнику на ніч.