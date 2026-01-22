Бруклін Пельц Бекхем / © Associated Press

Бруклін Пельц Бекхем, син відомої пари Девіда та Вікторії, на власній кухні у Лос-Анджелеса, показав, як приготувати класичний «Пастуший пиріг». Відео з процесом приготування він виклав в Instagram і воно вже привернуло увагу не лише шанувальників його кулінарних здібностей, а й тих, хто спостерігає за його непростими сімейними стосунками.

Бруклін вирішив трохи адаптувати рецепт під власний смак і навіть якщо він використав яловичий фарш замість ягнячого (тобто формально отримав Британський «Котедж-пиріг»), страва має апетитний вигляд і точно передає британський дух.

Бруклін Пельц Бекхем показав, як приготувати традиційний «Пастуший пиріг» instagram.com_brooklynpeltzbeckham / © Instagram

У своєму відео він детально показав кожен етап, від підготовки фаршу до фінального викладання пюре.

Інгредієнти

яловичий чи ягнячий фарш 500 г

велика цибулина 1 шт.

морква 2 шт.

селера 2–3 стебла

часник 2 зубчики

томатна паста 2 ст. л

бульйон (яловичий чи овочевий) 200 мл

вустерський соус 1 ч. л

сіль

перець

сушений чебрець

картопля 800 г

вершкове масло 50 г

молоко 100 мл

Приготування

Крок 1: підготовка фаршу

Нагрійте сковороду, додайте фарш і обсмажте до рум’яної скоринки. Додайте цибулю та часник, тушкуйте 2–3 хв до прозорості цибулі.

Крок 2: овочі та соус

Додайте моркву, селеру та томатну пасту, добре перемішайте. Влийте бульйон і додайте вустерський соус. Приправте сіллю, перцем і чебрецем. Тушкуйте на повільному вогні 10–15 хв, поки овочі не стануть м’якими.

Крок 3: картопляне пюре

Відваріть картоплю у мундирі. Додайте вершкове масло та молоко, розімніть до ніжної консистенції.

Крок 4: формування пирога

Викладіть фарш з овочами у форму для запікання. Зверху рівномірно викладіть картопляне пюре. За бажанням, зробіть легкі смуги виделкою для гарної текстури.

Крок 5: запікання

Розігрійте духовку до 200°C. Запікайте пиріг 20–25 хв, поки верх не стане золотистим.

Подавати краще гарячим, зі свіжими зеленню чи легким салатом.

Поради

Картопляне пюре можна збагатити сиром або вершками для ще ніжнішої текстури.

Не економте на овочах, морква та селера додають не лише смаку, а й кольору страві.

Бруклін Бекхем доводить, що можна приготувати класичну британську страву з домашнім затишком на власній кухні. «Пастуший пиріг» — проста у приготуванні та ситна страва, яка підійде для сімейної вечері чи святкового столу.

Секрет смачної страви у гармонії фаршу, овочів та ніжного картопляного пюре. Трохи любові та уваги і у вашій кухні запанує справжня британська атмосфера.