Брускети з печінкою тріски: рецепт популярної закуски

З невеликої баночки печінки тріски вийде ціла гора смачних брускетів.
Чудовий варіант швидкої закуски на святковий стіл. Приготуйте намащення для брускетів, відправте його в холодильник, а перед приходом гостей намажте підсмажені скибочки багета і подайте до столу.
Інгредієнти
- багет
- 1 шт.
- печінка тріски
- 1 баночка
- яйця курячі
- 2 шт.
- цибуля зелена
- оливки
- сіль
- Яйця відваріть 10 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.
- Цибулю дрібно подрібніть.
- Оливки розріжте на половинки.
- Багет наріжте навскіс скибочками. Викладіть на деко і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 2-3 хвилини.
- Печінку тріски вийміть із консервної банки, залишивши з нею лише одну столову ложку олії.
- У мисці змішайте яйце, печінку тріски з олією, цибулю, посоліть і перемішайте.
- Підсмажені скибочки багета змастіть олією з консервної банки, потім викладіть начинку на скибочки хліба. Прикрасьте зеленою цибулею та оливками.
Поради:
- Можна використовувати батон чи хліб для тостів.
Читайте також:
- Що приготувати з баклажанів: рецепт бабагануша
- Закуска під вино: простий рецепт з італійськими нотками
- Часникове намащення: рецепт ідеального доповнення до свіжого хліба зі скоринкою