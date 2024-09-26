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Брускети з печінкою тріски: рецепт популярної закуски

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
380 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
152
Час на прочитання
1 хв
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Брускети з печінкою тріски: рецепт популярної закуски

Брускети з печінкою тріски / Фото: Credits

З невеликої баночки печінки тріски вийде ціла гора смачних брускетів.

Чудовий варіант швидкої закуски на святковий стіл. Приготуйте намащення для брускетів, відправте його в холодильник, а перед приходом гостей намажте підсмажені скибочки багета і подайте до столу.

Інгредієнти

багет
1 шт.
печінка тріски
1 баночка
яйця курячі
2 шт.
цибуля зелена
оливки
сіль
  1. Яйця відваріть 10 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.
  2. Цибулю дрібно подрібніть.
  3. Оливки розріжте на половинки.
  4. Багет наріжте навскіс скибочками. Викладіть на деко і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 2-3 хвилини.
  5. Печінку тріски вийміть із консервної банки, залишивши з нею лише одну столову ложку олії.
  6. У мисці змішайте яйце, печінку тріски з олією, цибулю, посоліть і перемішайте.
  7. Підсмажені скибочки багета змастіть олією з консервної банки, потім викладіть начинку на скибочки хліба. Прикрасьте зеленою цибулею та оливками.

Поради:

  • Можна використовувати батон чи хліб для тостів.

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