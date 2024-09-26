Брускети з печінкою тріски: рецепт популярної закуски

Чудовий варіант швидкої закуски на святковий стіл. Приготуйте намащення для брускетів, відправте його в холодильник, а перед приходом гостей намажте підсмажені скибочки багета і подайте до столу.

Інгредієнти багет 1 шт. печінка тріски 1 баночка яйця курячі 2 шт. цибуля зелена оливки сіль

Яйця відваріть 10 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку. Цибулю дрібно подрібніть. Оливки розріжте на половинки. Багет наріжте навскіс скибочками. Викладіть на деко і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 2-3 хвилини. Печінку тріски вийміть із консервної банки, залишивши з нею лише одну столову ложку олії. У мисці змішайте яйце, печінку тріски з олією, цибулю, посоліть і перемішайте. Підсмажені скибочки багета змастіть олією з консервної банки, потім викладіть начинку на скибочки хліба. Прикрасьте зеленою цибулею та оливками.

Поради:

Можна використовувати батон чи хліб для тостів.

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