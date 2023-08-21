Брускета з помідорами: класичний італійський рецепт

Брускета – класична італійська закуска, що складається з обсмаженого на грилі або підсмаженого хліба, натертого свіжими зубчиками часнику. Часто її доповнюють овочами або м'ясом та сиром — і виходить чудова закуска.
Зазвичай брускету прикрашають помідорами, часником і базиліком, але можна приготувати її з м'ясом, сиром, овочами, рибою або паштетом.
Складники
- помідори — 6-7 шт.
- червона цибуля — 1 шт.
- часник — 3-4 зубчики
- оливкова олія — 1 ст. л.
- бальзамічний оцет – 2 ст. л.
- свіжий базилік — невеликий пучок
- сіль та перець для смаку
- багет — 1 шт.
- оливкова олія, для обсмажування
- часник для натирання багета — 1 зубчик
Приготування
- Наріжте кубиками помідори (бажано попередньо знявши з них шкірку), дрібно наріжте цибулю, подрібніть часник. Багет наріжте середньої товщини скибочками.
- Змішайте помідори, червону цибулю, часник, олію, оцет та базилік.
- Викладіть скибочки багета на деко. Збризніть оливковою олією. Смажте до хрусткої скоринки.
- Натріть кожну скибочку хліба зубчиком часнику.
- Викладіть на кожну скибочку багета томатну суміш і одразу ж подавайте.