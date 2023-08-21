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Брускета з помідорами: класичний італійський рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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Брускета з помідорами: класичний італійський рецепт

Брускетта з помідорами / Фото: Credits

Брускета – класична італійська закуска, що складається з обсмаженого на грилі або підсмаженого хліба, натертого свіжими зубчиками часнику. Часто її доповнюють овочами або м'ясом та сиром — і виходить чудова закуска.

Зазвичай брускету прикрашають помідорами, часником і базиліком, але можна приготувати її з м'ясом, сиром, овочами, рибою або паштетом.

Складники

  • помідори — 6-7 шт.
  • червона цибуля — 1 шт.
  • часник — 3-4 зубчики
  • оливкова олія — 1 ст. л.
  • бальзамічний оцет – 2 ст. л.
  • свіжий базилік — невеликий пучок
  • сіль та перець для смаку
  • багет — 1 шт.
  • оливкова олія, для обсмажування
  • часник для натирання багета — 1 зубчик

Приготування

  • Наріжте кубиками помідори (бажано попередньо знявши з них шкірку), дрібно наріжте цибулю, подрібніть часник. Багет наріжте середньої товщини скибочками.
  • Змішайте помідори, червону цибулю, часник, олію, оцет та базилік.
  • Викладіть скибочки багета на деко. Збризніть оливковою олією. Смажте до хрусткої скоринки.
  • Натріть кожну скибочку хліба зубчиком часнику.
  • Викладіть на кожну скибочку багета томатну суміш і одразу ж подавайте.

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Дата публікації
Перегляди
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