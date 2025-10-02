Бризолі: рецепт улюбленої страви з дитинства

Бризолі tiktok.com_alionakarpiuk

Їх часто називають «жабки», «сочники», «лінивці» чи навіть «тартинки». Незалежно від назви, суть лишається одна, це ніжна м’ясна начинка у хрусткій оболонці, що тане в роті. Фудблогерка Альона Карпюк розповіла, як правильно приготувати бризолі та поділилася перевіреними порадами та цікавими фактами про страву, щоб ви могли відтворити знайомий смак у сучасній інтерпретації.

Інгредієнти Вафлі (тонкі, придатні для випікання та смаження) Фарш (свинячо-яловичий чи курячий) 500 г Цибуля 1 шт. Яйця 2–3 шт. Сіль Перець Спеції Олія

Приготування

Додайте у м’ясний фарш подрібнену чи збиту блендером цибулю. Посоліть, поперчіть та приправте спеціями. Добре вимішайте масу до однорідності. На вафлю викладіть шар фаршу, рівномірно розподіліть. Накрийте іншою вафлею чи залиште одинарною, за бажанням. Збийте яйця виделкою чи вінчиком. Вмочіть підготовлену заготівлю у яєчну масу. Обсмажте бризолі на сковороді з розігрітою олією до золотистої скоринки з обох боків. Викладайте готові вироби на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати краще гарячими зі сметаною, свіжими овочами чи зеленню.

Поради

Для ніжнішого смаку можна змішати різні види м’яса, наприклад, курку та індичку.

Якщо хочете легшу версію, замість смаження спробуйте запекти бризолі у духовці за 180°C протягом 20–25 хв.

У фарш можна додати трохи твердого сиру, він зробить начинку соковитішою.

Бризолі походять від французького слова brésoler, що означає «підсмажувати». А от у радянські часи цю страву часто готували у шкільних їдальнях, саме тому для багатьох смак бризолів асоціюється з дитинством. Сучасні варіації рецепта пропонують експериментувати з начинкою, наприклад, додавати гриби, овочі чи навіть вершковий сир.

Бризолі — це страва, яка об’єднує покоління. Вона проста у приготуванні, але завжди дарує відчуття домашнього затишку та теплих спогадів.