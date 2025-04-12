Бризолі з мʼясом: рецепт французьких яєчних млинців

Бризолі з мʼясом / © Credits

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У перекладі з французької brésoler означає «смажити на сильному вогні» і це повністю відповідає технології приготування цих млинців. Хоча страва й має європейське коріння, вона давно й надійно оселилася в українських кухнях, особливо як смачна та поживна вечеря чи частування для гостей. Про цей цікавий рецепт приготування розповіли на сторінці innalafood.

Бризолі — це не зовсім омлет і не просто млинець. Це щось середнє між обома: тонкий яєчний «млинець», обсмажений на пательні, в який загортають соковитий фарш і запікають під ніжною заливкою. Готуються бризолі швидко, мають апетитний вигляд, а смакують — ще краще, особливо у гарячому вигляді.

Інгредієнти

Для млинців

Яйця 3 шт.

Молоко 3 ст. л

Сіль

Для начинки

Фарш (яловичий, курячий чи свинячо-яловичий) 300 г

Сіль

Суміш перців

Улюблені спеції для фаршу (паприка, коріандр, сушений базилік)

Вода 60 мл

Для соусу

Сметана 3 ст. л

Майонез 3 ст. л

Гранульований часник ½ ч. л

Додатково

Моцарела 150 г

Олія

Зелень

Приготування

У мисці збийте яйце з 1 ст. л молока та дрібкою солі. Розігрійте пательню з краплею олії. Вилийте яєчну суміш на сковорідку, обертаючи її, щоб рівномірно розподілити по дну. Обсмажте на середньому вогні з обох боків до золотистості. Повторіть процедуру з рештою яєць. Має вийти 3 тоненькі млинці. У глибоку миску викладіть фарш. Додайте сіль, спеції, суміш перців та воду — вона зробить м’ясо соковитішим. Добре перемішайте масу до однорідності. Можна злегка відбити фарш ложкою чи руками — так він буде ніжнішим. У невеликій мисці змішайте сметану, майонез і гранульований часник. За бажанням додайте подрібнену зелень або кілька крапель лимонного соку — це освіжить смак. На кожен млинець викладіть тонким шаром м’ясну начинку, змастіть її вершково-часниковим соусом, посипте трохи тертої моцарели. Акуратно скрутіть у рулет і викладіть у форму для запікання. Натріть зверху решту сиру. За бажанням — змастіть рулетики залишками соусу. Запікайте у духовці за температури 170°C приблизно 30 хв — до появи рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.

Готові бризолі розріжте на порційні шматки, викладіть на тарілку та посипте свіжою зеленню. Подавайте гарячими з овочевим салатом або запеченою картоплею. У холодному вигляді вони теж смакують чудово — особливо як перекус або варіант для ланчу.

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Поради:

До начинки можна додати трохи смажених грибів, відвареної моркви, цибулі чи зеленої стручкової квасолі — це додасть нових відтінків смаку.

Замість майонезу можна використати грецький йогурт або додати гірчицю.

Бризолі чудово смакують із курячим філе чи навіть рибним фаршем.

Дієтичний варіант: замість обсмажування млинців — приготуйте їх у духовці чи на сухій сковороді.

Спробуйте приготувати бризолі та, можливо, саме вони стануть новим фаворитом у вашому кулінарному репертуарі.

Bon appétit!