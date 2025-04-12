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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
3 хв

Бризолі з мʼясом: рецепт французьких яєчних млинців

Французька кухня відома своїм вишуканим поєднанням простих інгредієнтів і витонченим смаком. Однією з таких страв є бризолі — страва, яка поєднує у собі ніжність яєчного млинця, соковитість м’ясної начинки та апетитну вершкову заливку.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Бризолі з мʼясом

Бризолі з мʼясом / © Credits

У перекладі з французької brésoler означає «смажити на сильному вогні» і це повністю відповідає технології приготування цих млинців. Хоча страва й має європейське коріння, вона давно й надійно оселилася в українських кухнях, особливо як смачна та поживна вечеря чи частування для гостей. Про цей цікавий рецепт приготування розповіли на сторінці innalafood.

Бризолі — це не зовсім омлет і не просто млинець. Це щось середнє між обома: тонкий яєчний «млинець», обсмажений на пательні, в який загортають соковитий фарш і запікають під ніжною заливкою. Готуються бризолі швидко, мають апетитний вигляд, а смакують — ще краще, особливо у гарячому вигляді.

Інгредієнти

Для млинців

  • Яйця 3 шт.

  • Молоко 3 ст. л

  • Сіль

Для начинки

  • Фарш (яловичий, курячий чи свинячо-яловичий) 300 г

  • Сіль

  • Суміш перців

  • Улюблені спеції для фаршу (паприка, коріандр, сушений базилік)

  • Вода 60 мл 

Для соусу

  • Сметана 3 ст. л

  • Майонез 3 ст. л

  • Гранульований часник ½ ч. л

Додатково

  • Моцарела 150 г

  • Олія

  • Зелень

Приготування

  1. У мисці збийте яйце з 1 ст. л молока та дрібкою солі.

  2. Розігрійте пательню з краплею олії. Вилийте яєчну суміш на сковорідку, обертаючи її, щоб рівномірно розподілити по дну.

  3. Обсмажте на середньому вогні з обох боків до золотистості. Повторіть процедуру з рештою яєць. Має вийти 3 тоненькі млинці.

  4. У глибоку миску викладіть фарш. Додайте сіль, спеції, суміш перців та воду — вона зробить м’ясо соковитішим.

  5. Добре перемішайте масу до однорідності. Можна злегка відбити фарш ложкою чи руками — так він буде ніжнішим.

  6. У невеликій мисці змішайте сметану, майонез і гранульований часник. За бажанням додайте подрібнену зелень або кілька крапель лимонного соку — це освіжить смак.

  7. На кожен млинець викладіть тонким шаром м’ясну начинку, змастіть її вершково-часниковим соусом, посипте трохи тертої моцарели. Акуратно скрутіть у рулет і викладіть у форму для запікання.

  8. Натріть зверху решту сиру. За бажанням — змастіть рулетики залишками соусу.

  9. Запікайте у духовці за температури 170°C приблизно 30 хв — до появи рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.

Готові бризолі розріжте на порційні шматки, викладіть на тарілку та посипте свіжою зеленню. Подавайте гарячими з овочевим салатом або запеченою картоплею. У холодному вигляді вони теж смакують чудово — особливо як перекус або варіант для ланчу.

Поради:

  • До начинки можна додати трохи смажених грибів, відвареної моркви, цибулі чи зеленої стручкової квасолі — це додасть нових відтінків смаку.

  • Замість майонезу можна використати грецький йогурт або додати гірчицю.

  • Бризолі чудово смакують із курячим філе чи навіть рибним фаршем.

  • Дієтичний варіант: замість обсмажування млинців — приготуйте їх у духовці чи на сухій сковороді.

Спробуйте приготувати бризолі та, можливо, саме вони стануть новим фаворитом у вашому кулінарному репертуарі.

Bon appétit!

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Дата публікації
Кількість переглядів
16
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