- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 3 хв
Бризолі з мʼясом: рецепт французьких яєчних млинців
Французька кухня відома своїм вишуканим поєднанням простих інгредієнтів і витонченим смаком. Однією з таких страв є бризолі — страва, яка поєднує у собі ніжність яєчного млинця, соковитість м’ясної начинки та апетитну вершкову заливку.
У перекладі з французької brésoler означає «смажити на сильному вогні» і це повністю відповідає технології приготування цих млинців. Хоча страва й має європейське коріння, вона давно й надійно оселилася в українських кухнях, особливо як смачна та поживна вечеря чи частування для гостей. Про цей цікавий рецепт приготування розповіли на сторінці innalafood.
Бризолі — це не зовсім омлет і не просто млинець. Це щось середнє між обома: тонкий яєчний «млинець», обсмажений на пательні, в який загортають соковитий фарш і запікають під ніжною заливкою. Готуються бризолі швидко, мають апетитний вигляд, а смакують — ще краще, особливо у гарячому вигляді.
Інгредієнти
Для млинців
Яйця 3 шт.
Молоко 3 ст. л
Сіль
Для начинки
Фарш (яловичий, курячий чи свинячо-яловичий) 300 г
Сіль
Суміш перців
Улюблені спеції для фаршу (паприка, коріандр, сушений базилік)
Вода 60 мл
Для соусу
Сметана 3 ст. л
Майонез 3 ст. л
Гранульований часник ½ ч. л
Додатково
Моцарела 150 г
Олія
Зелень
Приготування
У мисці збийте яйце з 1 ст. л молока та дрібкою солі.
Розігрійте пательню з краплею олії. Вилийте яєчну суміш на сковорідку, обертаючи її, щоб рівномірно розподілити по дну.
Обсмажте на середньому вогні з обох боків до золотистості. Повторіть процедуру з рештою яєць. Має вийти 3 тоненькі млинці.
У глибоку миску викладіть фарш. Додайте сіль, спеції, суміш перців та воду — вона зробить м’ясо соковитішим.
Добре перемішайте масу до однорідності. Можна злегка відбити фарш ложкою чи руками — так він буде ніжнішим.
У невеликій мисці змішайте сметану, майонез і гранульований часник. За бажанням додайте подрібнену зелень або кілька крапель лимонного соку — це освіжить смак.
На кожен млинець викладіть тонким шаром м’ясну начинку, змастіть її вершково-часниковим соусом, посипте трохи тертої моцарели. Акуратно скрутіть у рулет і викладіть у форму для запікання.
Натріть зверху решту сиру. За бажанням — змастіть рулетики залишками соусу.
Запікайте у духовці за температури 170°C приблизно 30 хв — до появи рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.
Готові бризолі розріжте на порційні шматки, викладіть на тарілку та посипте свіжою зеленню. Подавайте гарячими з овочевим салатом або запеченою картоплею. У холодному вигляді вони теж смакують чудово — особливо як перекус або варіант для ланчу.
Поради:
До начинки можна додати трохи смажених грибів, відвареної моркви, цибулі чи зеленої стручкової квасолі — це додасть нових відтінків смаку.
Замість майонезу можна використати грецький йогурт або додати гірчицю.
Бризолі чудово смакують із курячим філе чи навіть рибним фаршем.
Дієтичний варіант: замість обсмажування млинців — приготуйте їх у духовці чи на сухій сковороді.
Спробуйте приготувати бризолі та, можливо, саме вони стануть новим фаворитом у вашому кулінарному репертуарі.
Bon appétit!