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Булгур із грибами: дуже швидкий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
109 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
76
Час на прочитання
1 хв
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Булгур із грибами: дуже швидкий рецепт

Булгур з грибами / Фото: Credits

Приготуйте булгур із грибами як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби. Страва дуже корисна, проста в приготуванні, не розварюється до кашоподібного стану, а зберігає свою форму.

Обсмажте моркву, болгарський перець, гриби та цибулю. Додайте до овочів крупу, залийте водою з томатною пастою і протушкуйте до готовності.

Інгредієнти

булгур
230 г
вода
500 мл
паста томатна
1 ст. л.
печериці
300 г
перець болгарський
1 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубки
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Булгур промийте під проточною водою.
  2. Овочі помийте і почистьте. Болгарський перець після видалення з нього насіння, моркву й цибулю наріжте на дрібні кубики, а гриби – на середні пластини.
  3. У сковороді на невеликій кількості олії обсмажте до м'якості цибулю з морквою, додайте болгарський перець, вичавлений через прес часник і гриби.
  4. Обсмажте все до випаровування рідини. Влийте гарячу воду, всипте булгур, додайте томатну пасту, поперчіть, посоліть і перемішайте.
  5. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 15-20 хвилин до повного випаровування рідини.
  6. Зніміть з вогню та залиште під кришкою на 15 хвилин.

Поради:

  • За бажанням додайте куркуму.

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