Булгур із грибами: дуже швидкий рецепт

Приготуйте булгур із грибами як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби. Страва дуже корисна, проста в приготуванні, не розварюється до кашоподібного стану, а зберігає свою форму.
Обсмажте моркву, болгарський перець, гриби та цибулю. Додайте до овочів крупу, залийте водою з томатною пастою і протушкуйте до готовності.
Інгредієнти
- булгур
- 230 г
- вода
- 500 мл
- паста томатна
- 1 ст. л.
- печериці
- 300 г
- перець болгарський
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Булгур промийте під проточною водою.
- Овочі помийте і почистьте. Болгарський перець після видалення з нього насіння, моркву й цибулю наріжте на дрібні кубики, а гриби – на середні пластини.
- У сковороді на невеликій кількості олії обсмажте до м'якості цибулю з морквою, додайте болгарський перець, вичавлений через прес часник і гриби.
- Обсмажте все до випаровування рідини. Влийте гарячу воду, всипте булгур, додайте томатну пасту, поперчіть, посоліть і перемішайте.
- Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 15-20 хвилин до повного випаровування рідини.
- Зніміть з вогню та залиште під кришкою на 15 хвилин.
Поради:
- За бажанням додайте куркуму.
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