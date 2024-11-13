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Булгур з овочами: рецепт корисного гарніру

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
110 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
282
Час на прочитання
1 хв
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Булгур з овочами: рецепт корисного гарніру

Булгур з овочами / Фото: Credits

Приготуйте ситний та ароматний гарнір із булгуру з овочами. Ця корисна крупа стане найчастішим гостем на вашому столі!

Страва готується в одній сковороді, що зробить процес простим та швидким. Булгур чудово поєднується з овочами та доповнить будь-яку страву з м'яса, птиці чи риби.

Інгредієнти

булгур
1 скл.
вода (окріп)
2 скл.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
зелений горошок заморожений
70 г
кукурудза заморожена
70 г
часник
2 зубчики
вершкове масло
10 г
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Булгур кілька разів промийте у холодній воді.
  2. Моркву, цибулю ріпчасту, перець болгарський очистіть, промийте і наріжте дрібними кубиками.
  3. У сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю, моркву, перець болгарський на середньому вогні 1-2 хвилини. Всипте булгур, перемішайте все і обсмажте ще 4-5 хвилин. Влийте гарячу воду, викладіть зелений горошок, кукурудзу, додайте подрібнений часник, вершкове масло, сіль, чорний мелений перець. Перемішайте.
  4. Накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні 15 хвилин до готовності.

Поради:

Заморожений зелений горошок та кукурудзу попередньо розморожувати необов'язково.

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