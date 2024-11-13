Булгур з овочами: рецепт корисного гарніру

Приготуйте ситний та ароматний гарнір із булгуру з овочами. Ця корисна крупа стане найчастішим гостем на вашому столі!

Страва готується в одній сковороді, що зробить процес простим та швидким. Булгур чудово поєднується з овочами та доповнить будь-яку страву з м'яса, птиці чи риби.

Інгредієнти булгур 1 скл. вода (окріп) 2 скл. морква 1 шт. перець болгарський 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. зелений горошок заморожений 70 г кукурудза заморожена 70 г часник 2 зубчики вершкове масло 10 г олія 2 ст. л. перець чорний мелений сіль

Булгур кілька разів промийте у холодній воді. Моркву, цибулю ріпчасту, перець болгарський очистіть, промийте і наріжте дрібними кубиками. У сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю, моркву, перець болгарський на середньому вогні 1-2 хвилини. Всипте булгур, перемішайте все і обсмажте ще 4-5 хвилин. Влийте гарячу воду, викладіть зелений горошок, кукурудзу, додайте подрібнений часник, вершкове масло, сіль, чорний мелений перець. Перемішайте. Накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні 15 хвилин до готовності.

Поради:

Заморожений зелений горошок та кукурудзу попередньо розморожувати необов'язково.

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