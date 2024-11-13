Булгур з овочами: рецепт корисного гарніру

Приготуйте ситний та ароматний гарнір із булгуру з овочами. Ця корисна крупа стане найчастішим гостем на вашому столі!
Страва готується в одній сковороді, що зробить процес простим та швидким. Булгур чудово поєднується з овочами та доповнить будь-яку страву з м'яса, птиці чи риби.
Інгредієнти
- булгур
- 1 скл.
- вода (окріп)
- 2 скл.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- зелений горошок заморожений
- 70 г
- кукурудза заморожена
- 70 г
- часник
- 2 зубчики
- вершкове масло
- 10 г
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Булгур кілька разів промийте у холодній воді.
- Моркву, цибулю ріпчасту, перець болгарський очистіть, промийте і наріжте дрібними кубиками.
- У сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю, моркву, перець болгарський на середньому вогні 1-2 хвилини. Всипте булгур, перемішайте все і обсмажте ще 4-5 хвилин. Влийте гарячу воду, викладіть зелений горошок, кукурудзу, додайте подрібнений часник, вершкове масло, сіль, чорний мелений перець. Перемішайте.
- Накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні 15 хвилин до готовності.
Поради:
Заморожений зелений горошок та кукурудзу попередньо розморожувати необов'язково.
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