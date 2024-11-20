Булочки з кардамоном та корицею: рецепт ароматної випічки

Аромат свіжої випічки, що наповнює дім теплом і затишком, завжди створює особливий настрій. Булочки з кардамоном та корицею — справжня насолода, яка перенесе вас у світ ніжних пряних ароматів і солодкого задоволення.

На сторінці annasimiachko поділилися рецептом, який точно стане вашим улюбленим. Ці булочки вразять не лише своїм смаком, але й виглядом, адже вони мають оригінальну форму, яка робить їх ще апетитнішими.

Інгредієнти Молоко 250 мл Цукор 260 г Кориця 2 пакетики Насіння кардамону 10 шт. Яйце 1 шт. Яєчні жовтки 4 шт. Вершкове масло 300 г Свіжі дріжджі 25 г Борошно 500 г Ванільний цукор 15 г Сіль

Приготування:

Нагрійте молоко разом із насінням кардамону та залиште настоятися на 2 години. Після цього процідіть через сито, щоб позбутися насіння. У великій мисці з’єднайте молоко, 20 г цукру, дріжджі та 100 г просіяного борошна. Перемішайте до однорідності та залиште опару на 40 хвилин у теплому місці. Вона має стати повітряною й збільшитися в об'ємі. До готової опари додайте яйце, 3 жовтки, 40 г цукру, ванільний цукор та дрібку солі. Ретельно перемішайте. Просійте решту борошна та поступово додавайте до суміші, замішуйте у м’яке тісто. Коли тісто стане однорідним, введіть 100 г вершкового масла кімнатної температури та добре вмішайте його. Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню та місіть, доки воно перестане липнути до рук. Це займе приблизно 10–15 хвилин. Потім покладіть тісто у велику миску, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1,5 години. Поки тісто підходить, підготуйте начинку. З’єднайте 100 г вершкового масла кімнатної температури з корицею та 100 г цукру. Розмішайте до однорідної консистенції. Коли тісто підніметься, викладіть його на присипану борошном поверхню й розкачайте у прямокутник. Рівномірно розмажте начинку по всій поверхні тіста. Складіть тісто "конвертом" і розріжте на смужки. Кожну смужку розріжте не до кінця, а потім закрутіть. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом і змастіть жовтком для золотистої скоринки. Залиште булочки в теплому місці на 40 хвилин, щоб вони піднялися. Розігрійте духовку до 170°C і випікайте булочки протягом 20–25 хвилин до золотистого кольору.

Смачного!

#рекомендації ♬ Little Things - Adrian Berenguer @annasimiachko Зберігайте рецепт неймовірно смачних кардамонових булочок з корицею. В рецепті вказана загальна кількість інгредієнтів.Тому читайте опис Інгредієнти: -молоко-250мл -цукор-160гр -кориця-1пакетик -насіння кардамону-10шт -яйце-1шт -яєчні жовтки-4шт -масло вершкове-200гр -дріжджі свіжі-25гр -борошно-500гр -ванільний цукор-15гр -дрібка солі Підігріваємо молоко з насінням кардамону.Залишаємо настоятися на 2 години. Проціджуємо через сито. Приготуємо опару. У глибокій мисці обʼєднуємо молоко, 20 грам цукру, дріжджі та 100 грам борошна. Залишаємо на 40хвилин. У опару додаємо яйце, 3 жовтки, 40 грам цукру, ванільний цукор та дрібку солі. Перемішуємо до однорідності. Просіюємо залишок борошна і замішуємо тісто. Як тільки все борошно вмішується, додаємо 100гр вершкового масла кімнатної температури. Присипаємо поверхню борошном і замішуємо тісто поки не перестане липнути до рук, це може зайняти 10-15хв. Тісто залишаємо на 1,5години у теплому місці. Вершкове масло кімнатної температури перемішуємо з корицею, цукром 100гр. На присипану борошном поверхню викладаємо тісто і розкатуємо в прямокутник. Перемащуємо маслом з корицею і цукром. Складаємо тісто конвертом. Розрізаємо на смужки як показано на відео. Кожну смужку розрізаємо не до кінця. Формуємо булочки як на відео і викладаємо на пергамент. Змащуємо жовтком. Залишаємо у теплому місці на 40хвилин. Випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 20-25хвилин. Смачного #рецепт

Цей рецепт — справжня кулінарна магія, яка перетворює прості інгредієнти на витвір мистецтва. Завдяки поєднанню прянощів, ніжного тіста та золотистої скоринки ці булочки неодмінно підкорять ваше серце й смакові рецептори.

Нещодавно ми писали про те, як приготувати шоколадно-бананові булочки.

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