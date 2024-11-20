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Булочки з кардамоном та корицею: рецепт ароматної випічки

Булочки з кардамоном та корицею: рецепт ароматної випічки

Булочки з кардамоном та корицею

Аромат свіжої випічки, що наповнює дім теплом і затишком, завжди створює особливий настрій. Булочки з кардамоном та корицею — справжня насолода, яка перенесе вас у світ ніжних пряних ароматів і солодкого задоволення. 

На сторінці annasimiachko поділилися рецептом, який точно стане вашим улюбленим. Ці булочки вразять не лише своїм смаком, але й виглядом, адже вони мають оригінальну форму, яка робить їх ще апетитнішими.

Інгредієнти

Молоко
250 мл
Цукор  
260 г
Кориця
2 пакетики
Насіння кардамону  
10 шт.
Яйце
1 шт.
Яєчні жовтки  
4 шт.
Вершкове масло  
300 г
Свіжі дріжджі  
25 г
Борошно  
500 г
Ванільний цукор  
15 г
Сіль

Приготування:

  1. Нагрійте молоко разом із насінням кардамону та залиште настоятися на 2 години. Після цього процідіть через сито, щоб позбутися насіння.
  2. У великій мисці з’єднайте молоко, 20 г цукру, дріжджі та 100 г просіяного борошна. Перемішайте до однорідності та залиште опару на 40 хвилин у теплому місці. Вона має стати повітряною й збільшитися в об'ємі.
  3. До готової опари додайте яйце, 3 жовтки, 40 г цукру, ванільний цукор та дрібку солі. Ретельно перемішайте.
  4. Просійте решту борошна та поступово додавайте до суміші, замішуйте у м’яке тісто. Коли тісто стане однорідним, введіть 100 г вершкового масла кімнатної температури та добре вмішайте його.
  5. Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню та місіть, доки воно перестане липнути до рук. Це займе приблизно 10–15 хвилин. Потім покладіть тісто у велику миску, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1,5 години.
  6. Поки тісто підходить, підготуйте начинку. З’єднайте 100 г вершкового масла кімнатної температури з корицею та 100 г цукру. Розмішайте до однорідної консистенції.
  7. Коли тісто підніметься, викладіть його на присипану борошном поверхню й розкачайте у прямокутник. 
  8. Рівномірно розмажте начинку по всій поверхні тіста. Складіть тісто "конвертом" і розріжте на смужки.
  9. Кожну смужку розріжте не до кінця, а потім закрутіть. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом і змастіть жовтком для золотистої скоринки.
  10. Залиште булочки в теплому місці на 40 хвилин, щоб вони піднялися.
  11. Розігрійте духовку до 170°C і випікайте булочки протягом 20–25 хвилин до золотистого кольору.

Смачного!

@annasimiachko Зберігайте рецепт неймовірно смачних кардамонових булочок з корицею. В рецепті вказана загальна кількість інгредієнтів.Тому читайте опис Інгредієнти: -молоко-250мл -цукор-160гр -кориця-1пакетик -насіння кардамону-10шт -яйце-1шт -яєчні жовтки-4шт -масло вершкове-200гр -дріжджі свіжі-25гр -борошно-500гр -ванільний цукор-15гр -дрібка солі Підігріваємо молоко з насінням кардамону.Залишаємо настоятися на 2 години. Проціджуємо через сито. Приготуємо опару. У глибокій мисці обʼєднуємо молоко, 20 грам цукру, дріжджі та 100 грам борошна. Залишаємо на 40хвилин. У опару додаємо яйце, 3 жовтки, 40 грам цукру, ванільний цукор та дрібку солі. Перемішуємо до однорідності. Просіюємо залишок борошна і замішуємо тісто. Як тільки все борошно вмішується, додаємо 100гр вершкового масла кімнатної температури. Присипаємо поверхню борошном і замішуємо тісто поки не перестане липнути до рук, це може зайняти 10-15хв. Тісто залишаємо на 1,5години у теплому місці. Вершкове масло кімнатної температури перемішуємо з корицею, цукром 100гр. На присипану борошном поверхню викладаємо тісто і розкатуємо в прямокутник. Перемащуємо маслом з корицею і цукром. Складаємо тісто конвертом. Розрізаємо на смужки як показано на відео. Кожну смужку розрізаємо не до кінця. Формуємо булочки як на відео і викладаємо на пергамент. Змащуємо жовтком. Залишаємо у теплому місці на 40хвилин. Випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 20-25хвилин. Смачного #рецепт #рекомендації ♬ Little Things - Adrian Berenguer

Цей рецепт — справжня кулінарна магія, яка перетворює прості інгредієнти на витвір мистецтва. Завдяки поєднанню прянощів, ніжного тіста та золотистої скоринки ці булочки неодмінно підкорять ваше серце й смакові рецептори.

Нещодавно ми писали про те, як приготувати шоколадно-бананові булочки.

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