Булочки з корицею на пательні - простий рецепт

Приготувати смачні булочки з ароматною начинкою можна навіть без духовки.
За цим рецептом ви зможете зробити булочки з корицею на пательні. Особливість цього десерту полягає в поєднанні двох видів тіста, завдяки якому у готових булочок виходить листкова і пухка текстура.
Інгредієнти
1 тісто:
- 200 г борошна
- 125 г вершкового масла
- дрібка солі
2 тісто:
- 3 г дріжджів
- 250 г борошна
- 140 г молока
- 2 ст.л цукру
- 25 г рослинної олії
Для начинки:
- 3 ст.л цукру
- 2 ч.л меленої кориці
Час приготування: 60 хвилин
Покроковий рецепт:
1. Спочатку приготуємо дріжджове тісто. В просіяне борошно висипаємо сухі пресовані дріжджі та 2 ст. л цукру. Добре перемішуємо. Додаємо молоко й 25 г рослинної олії. Поєднуємо інгредієнти та замішуємо тісто руками. Процес займає близько 10 хвилин. Потім формуємо з тіста пружну кульку, накриваємо і залишаємо відпочивати на 30 хвилин.
2. У цей час приготуємо пісочне тісто. Просіваємо борошно в миску, сюди ж відправляємо дрібку солі та розтоплене вершкове масло. Змішуємо інгредієнти за допомогою лопатки, а потім добре вимішуємо руками. Готове тісто також накриваємо і залишаємо в теплі на 20 хвилин.
3. Вистояне тісто ділимо на шість рівних частин. З дріжджового формуємо кульки, щоб воно не обвітрювалося. Пісочне тісто також скочуємо кульками.
4. Кульку дріжджового тіста трохи приминаємо та кладемо в центр неї пісочну. Защипуємо краї зверху, ніби ліпимо вареник або пиріжки з начинкою. За допомогою качалки розкочуємо його в прямокутний пласт.
5. Корицю змішуємо з цукром. Змащуємо пласт тіста розтопленим вершковим маслом. Посипаємо зверху сумішшю цукру та кориці, складаємо з двох сторін, залишаючи приблизно третину початкової ширини. Розкочуємо качалкою, формуючи довгу смужку. Чим тоншою вона вийде, тим більш листковими вийдуть булочки.
6. Скручуємо трубочкою, яку розрізаємо навпіл. Так у нас вийде дві булочки. Цю ж процедуру повторюємо з усіма шматочками тіста.
7. Розрізаємо трубочки з начинкою з цукру і кориці навпіл, трохи притискаємо їх. Обсмажуємо на рослинній олії. Для початку варто викласти їх на добре прогріту пательню і підрум’янити з обох сторін, а потім накрити кришкою і довести до готовності на повільному вогні.
За бажанням можна запекти їх і в духовці. Ставимо зрізом вгору в форму для випікання, накриваємо рушником і залишаємо у спокої на 30-40 хвилин. За цей час булочки трохи збільшаться в об’ємі. Випікаємо 20-25 хвилин при температурі 180°C.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com
Читайте також: Кабачковий рулет з вершковим сиром та ковбасою
Більше рецептів читайте у розділі "Кухня".