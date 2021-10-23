Булочки з корицею на пательні - простий рецепт

Приготувати смачні булочки з ароматною начинкою можна навіть без духовки.

За цим рецептом ви зможете зробити булочки з корицею на пательні. Особливість цього десерту полягає в поєднанні двох видів тіста, завдяки якому у готових булочок виходить листкова і пухка текстура.

Інгредієнти

1 тісто:

200 г борошна

125 г вершкового масла

дрібка солі

2 тісто:

3 г дріжджів

250 г борошна

140 г молока

2 ст.л цукру

25 г рослинної олії

Для начинки:

3 ст.л цукру

2 ч.л меленої кориці

Час приготування: 60 хвилин

Покроковий рецепт:

1. Спочатку приготуємо дріжджове тісто. В просіяне борошно висипаємо сухі пресовані дріжджі та 2 ст. л цукру. Добре перемішуємо. Додаємо молоко й 25 г рослинної олії. Поєднуємо інгредієнти та замішуємо тісто руками. Процес займає близько 10 хвилин. Потім формуємо з тіста пружну кульку, накриваємо і залишаємо відпочивати на 30 хвилин.

2. У цей час приготуємо пісочне тісто. Просіваємо борошно в миску, сюди ж відправляємо дрібку солі та розтоплене вершкове масло. Змішуємо інгредієнти за допомогою лопатки, а потім добре вимішуємо руками. Готове тісто також накриваємо і залишаємо в теплі на 20 хвилин.

3. Вистояне тісто ділимо на шість рівних частин. З дріжджового формуємо кульки, щоб воно не обвітрювалося. Пісочне тісто також скочуємо кульками.

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4. Кульку дріжджового тіста трохи приминаємо та кладемо в центр неї пісочну. Защипуємо краї зверху, ніби ліпимо вареник або пиріжки з начинкою. За допомогою качалки розкочуємо його в прямокутний пласт.

5. Корицю змішуємо з цукром. Змащуємо пласт тіста розтопленим вершковим маслом. Посипаємо зверху сумішшю цукру та кориці, складаємо з двох сторін, залишаючи приблизно третину початкової ширини. Розкочуємо качалкою, формуючи довгу смужку. Чим тоншою вона вийде, тим більш листковими вийдуть булочки.

6. Скручуємо трубочкою, яку розрізаємо навпіл. Так у нас вийде дві булочки. Цю ж процедуру повторюємо з усіма шматочками тіста.

7. Розрізаємо трубочки з начинкою з цукру і кориці навпіл, трохи притискаємо їх. Обсмажуємо на рослинній олії. Для початку варто викласти їх на добре прогріту пательню і підрум’янити з обох сторін, а потім накрити кришкою і довести до готовності на повільному вогні.

За бажанням можна запекти їх і в духовці. Ставимо зрізом вгору в форму для випікання, накриваємо рушником і залишаємо у спокої на 30-40 хвилин. За цей час булочки трохи збільшаться в об’ємі. Випікаємо 20-25 хвилин при температурі 180°C.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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