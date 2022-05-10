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Булочки з весняною зеленню: яскраво і смачно

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Булочки з весняною зеленню: яскраво і смачно

Credits

Для приготування булочок вам знадобиться сорок хвилин.

Булочки бувають золотистими, шоколадними, помаранчевими і іноді ніжно-салатними. Необов'язково кроповими, але дуже трав'янистими. Яким бути їхньому аромату — кінзи, петрушки або естрагону — вирішувати вам!

Інгредієнти на 9 порцій:

  • 2 скл. борошна
  • 1 ст. л. цукру
  • 2 1/2 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. солі
  • 100 г охолодженого і нарізаного кубиками масла
  • 3/4 ст. молока
  • 1/2 ст. свіжого кропу
  • 3-4 стрілки зеленої цибулі
  • 1/2 ст. натертого сиру чедер

Розігріти духовку до 220°С. Змішати перші чотири інгредієнти у великій мисці. Додати масло і перетерти кінчиками пальців або двома ножами до стану між пастою і крихтою. Додати молоко, нарізану зелену цибулю, кріп, сир і вимішати.

Тісто може мати трохи сухий вигляд, але це тимчасово. Розкачати або розтягнути його в пласт приблизно 20х20 см і розрізати на 9 квадратів. Викласти заготовки на пергаментний папір і випікати 25 хвилин або до золотистого кольору.

Найсмачніше булочки їсти теплими і з молоком.

Софія Яроцька

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