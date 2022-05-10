Булочки з весняною зеленню: яскраво і смачно

Для приготування булочок вам знадобиться сорок хвилин.
Булочки бувають золотистими, шоколадними, помаранчевими і іноді ніжно-салатними. Необов'язково кроповими, але дуже трав'янистими. Яким бути їхньому аромату — кінзи, петрушки або естрагону — вирішувати вам!
Інгредієнти на 9 порцій:
- 2 скл. борошна
- 1 ст. л. цукру
- 2 1/2 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. солі
- 100 г охолодженого і нарізаного кубиками масла
- 3/4 ст. молока
- 1/2 ст. свіжого кропу
- 3-4 стрілки зеленої цибулі
- 1/2 ст. натертого сиру чедер
Розігріти духовку до 220°С. Змішати перші чотири інгредієнти у великій мисці. Додати масло і перетерти кінчиками пальців або двома ножами до стану між пастою і крихтою. Додати молоко, нарізану зелену цибулю, кріп, сир і вимішати.
Тісто може мати трохи сухий вигляд, але це тимчасово. Розкачати або розтягнути його в пласт приблизно 20х20 см і розрізати на 9 квадратів. Викласти заготовки на пергаментний папір і випікати 25 хвилин або до золотистого кольору.
Найсмачніше булочки їсти теплими і з молоком.
Софія Яроцька
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