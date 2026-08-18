Булочки з беконом і моцарелою: рецепт ароматної випічки

Булочки з беконом і моцарелою tiktok.com/@katherine.nari

Реклама

Є рецепти, які потребують десятка інгредієнтів і неабиякого терпіння. А є ті, які працюють за іншим принципом: кілька простих продуктів, трохи часу і кухня наповнюється ароматом свіжої випічки.

Саме такими є булочки з беконом та моцарелою, про рецепт яких розповіли на сторінці katherine.nari. Усередині — соковитий бекон і розплавлений сир, а у самому тісті є вершкове масло та дрібка сушеного базиліку.

Реклама

Булочки з беконом і моцарелою tiktok.com/@katherine.nari

Інгредієнти

Для тіста

пшеничного борошна — 400 г

свіжі дріжджі — 18 г

цукор

тепла води (близько 40°C) — 240 мл

сіль

м’яке вершкове масло — 40 г

сушений базилік

Для начинки

бекон — 200 г

моцарела — 200 г

трохи додаткового сиру для посипання

Булочки з беконом і моцарелою tiktok.com/@katherine.nari

Приготування

У великій мисці з’єднайте свіжі дріжджі, цукор і теплу воду. Перемішайте, щоб дріжджі почали розчинятися. Додайте борошно та сіль і замісіть тісто. Коли воно почне збиратися в однорідну масу, додайте м’яке вершкове масло та сушений базилік. Тепер найважливіша частина — добре вимісити тісто. Воно може трохи липнути до рук, але не має бути надто рідким. У результаті маса повинна стати гладкою, еластичною та пружною. Накрийте миску рушником або харчовою плівкою та залиште тісто приблизно на 60 хв. Орієнтуйтеся не лише на час, тісто має збільшитися приблизно в 1,5 раза. Готове тісто розділіть на 8 однакових частин. Кожну частину розкачайте у прямокутник. Посередині викладіть натерту моцарелу та бекон. Згорніть тісто рулетом, а потім розріжте отриманий рулет уздовж навпіл. Дві половинки скрутіть між собою та сформуйте красиву спіраль. Саме завдяки цьому хитрику начинка визирає назовні, а готові булочки мають особливо апетитний вигляд. Перекладіть булочки на деко, застелене пергаментом. Накрийте та залиште ще приблизно на 20 хв. Цей короткий етап допоможе тісту стати пухким і повітряним. Перед відправленням у духовку злегка збризніть булочки водою та посипте зверху додатковою кількістю сиру. Випікайте у попередньо розігрітій до 190°C духовці близько 15 хв, до красивої золотисто-рум’яної скоринки. Діставайте, коли сир розплавиться, краї стануть золотистими, а кухня почне пахнути так, що чекати охолодження буде вже неможливо.

Поради

Не поспішайте підсипати багато борошна, якщо тісто трохи липне до рук. Для дріжджового тіста це нормально. Краще добре вимісити його, ніж зробити масу надто щільною.

Стежте за температурою води, вона має бути теплою, але не гарячою. Приблизно 40°C — оптимальний орієнтир для цього рецепта.

Булочки з беконом і моцарелою — саме той випадок, коли домашня випічка має складніший вигляд, ніж є насправді. Трохи часу на тісто, проста начинка і на столі з’являються рум’яні, ароматні булочки з сирною серединкою та хрусткими краями.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів