Булочки з корицею та крем-сиром: рецепт мʼякої та ароматної випічки

Булочки з корицею та крем-сиром / © Credits

Реклама

Зміст Інгредієнти Тісто Начинка Глазур Приготування Поради

Саме тому кулінарні блогери по всьому світу діляться своїми улюбленими рецептами цієї класичної випічки. Одним із найвдаліших варіантів поділилася авторка кулінарної сторінки Baked by Laora, яка започаткувала серію простих рецептів «буденних випічок» для родини.

Інгредієнти

Тісто

Пшеничне борошно 550 г

Тепле молоко 200 мл

Яйця 2 шт.

Вершкове масло 100 г

Свіжі дріжджі 32 г

Цукор 30 г

Сіль

Вершки 150 мл

Начинка

Вершкове масло 200 г

Коричневий цукор 200 г

Кориця 4–5 ч. л

Глазур

Крем-сир 100 г

Вершкове масло 50 г

Цукрова пудра 100 г

Ванільний екстракт 1 ст. л

Приготування

Дріжджі розчиніть у теплому молоці, додайте яйця, цукор і сіль. Всипте борошно та замішайте. Використовуйте міксер із гачками для тіста, 3–4 хв на середній швидкості. Додайте масло та вимішуйте ще 8–10 хв, поки тісто не стане гладким та еластичним. Накрийте миску рушником і залиште у теплому місці на 1 годину. Тісто розкачайте у прямокутник приблизно 30×40 см. Рівномірно намастіть начинкою з масла, цукру та кориці, потім скрутіть у рулет. За допомогою кулінарної нитки чи ножа поділіть рулет на 8 рівних частин. Викладіть їх у форму для запікання. Накрийте форму плівкою та рушником і залиште ще на 40 хв. Перед випіканням залийте булочки вершками, вони зроблять випічку особливо ніжною. Розігрійте духовку до 200°C та випікайте 20–25 хв до золотистої скоринки. Збийте крем-сир, масло, цукрову пудру та ваніль до однорідності. Змастіть ще теплі булочки.

Поради

Якщо любите насиченіший аромат, додайте дрібку мускатного горіха чи кардамону у начинку.

Булочки можна приготувати заздалегідь і заморозити перед другим підняттям. Достатньо дістати їх ввечері з морозилки, залишити на ніч у холодильнику та зранку просто випекти.

Ця випічка — справжній доказ того, що іноді щастя можна вмістити у тарілку. Булочки з корицею чудово підійдуть для сімейного сніданку, дружніх посиденьок або як солодкий сюрприз для коханої людини.