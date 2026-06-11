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Булочки з сиром і домашнім полуничним джемом: рецепт ароматної випічки
Симфонія повітряного тіста, кремової сирної начинки, насиченого домашнього джему та хрусткого штрейзеля зверху створюють булочки, які хочеться подати до недільного сніданку, взяти на пікнік або приготувати для гостей.
Пухкі дріжджові булочки із золотистою скоринкою, ніжною сирною начинкою та ароматним полуничним джемом — про рецепт саме такого смаколика розповіла авторка сторінки Katherine Nari. І це той випадок, коли домашня випічка має не гірший вигляд за десерти з вітрини модної пекарні.
Інгредієнти
Для тіста
борошно — 300 г
цукор — 50 г
вершкове масло — 40 г
молоко — 125 мл
яйця — 1 шт.
пресовані дріжджі — 15 г
сіль — дрібка
Для полуничного джему
полуниця — 300 г
цукор — 80–90 г
лимонний сік 2 ч. л
Для сирної начинки
кисломолочний сир — 180 г
жовток — 1 шт.
цукор — 20 г
кукурудзяний крохмаль — 10 г
Для штрейзеля
борошно — 30 г
цукор — 12–14 г
холодне вершкове масло 20 г
Для змащування
жовток — 1 шт.
молоко — 1 ст. л
Приготування
Розчиніть дріжджі у молоці кімнатної температури.
У велику миску просійте борошно, додайте цукор, яйце, сіль і молоко з дріжджами.
Замісіть тісто до об’єднання інгредієнтів.
Перекладіть його на робочу поверхню та поступово введіть м’яке вершкове масло.
Вимішуйте до еластичності. Тісто має залишатися м’яким і злегка липким.
Змастіть миску олією, перекладіть тісто, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години до збільшення в об’ємі.
Полуницю викладіть у сотейник, додайте цукор і поставте на середній вогонь.
Коли ягоди пустять сік, доведіть суміш до кипіння.
Додайте лимонний сік, зменште вогонь і варіть приблизно 20 хв до загустіння, періодично помішуйте та знімайте піну.
За бажанням перебийте джем блендером або залиште зі шматочками ягід.
Повністю охолодіть.
Змішайте кисломолочний сир, жовток, цукор і кукурудзяний крохмаль до однорідної консистенції.
З’єднайте холодне вершкове масло, борошно та цукор.
Перетріть руками до утворення дрібної крихти. Не вимішуйте занадто довго, щоб масло не розтануло.
Готове тісто розділіть на 6 рівних частин і сформуйте кульки.
Викладіть на деко, накрийте рушником і залиште ще на 30–40 хв.
Після вистоювання зробіть у центрі кожної булочки заглиблення склянкою чи руками.
Змастіть поверхню сумішшю жовтка та молока.
У центр викладіть сирну начинку, зверху додайте полуничний джем.
Посипте штрейзелем.
Розігрійте духовку до 180°C.
Випікайте булочки 15–20 хв до золотистого кольору.
Готову випічку повністю охолодіть перед подачею.
Порада
Найкраще ці булочки смакують у день випікання з чашкою кави, чаю або холодного молока. А якщо полуничний сезон уже завершився, джем можна приготувати із заморожених ягід, результат буде не менш ароматним.
Ці булочки із сиром та полуничним джемом ніжні, ароматні та по-домашньому теплі. Вони нагадують про неспішні вихідні та задоволення від простих речей.