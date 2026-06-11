Булочки з сиром і домашнім полуничним джемом: рецепт ароматної випічки

Булочки з сиром і домашнім полуничним джемом tiktok.com/@katherine.nari

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Пухкі дріжджові булочки із золотистою скоринкою, ніжною сирною начинкою та ароматним полуничним джемом — про рецепт саме такого смаколика розповіла авторка сторінки Katherine Nari. І це той випадок, коли домашня випічка має не гірший вигляд за десерти з вітрини модної пекарні.

Булочки з сиром і домашнім полуничним джемом tiktok.com/@katherine.nari

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 300 г

цукор — 50 г

вершкове масло — 40 г

молоко — 125 мл

яйця — 1 шт.

пресовані дріжджі — 15 г

сіль — дрібка

Для полуничного джему

полуниця — 300 г

цукор — 80–90 г

лимонний сік 2 ч. л

Для сирної начинки

кисломолочний сир — 180 г

жовток — 1 шт.

цукор — 20 г

кукурудзяний крохмаль — 10 г

Для штрейзеля

борошно — 30 г

цукор — 12–14 г

холодне вершкове масло 20 г

Для змащування

жовток — 1 шт.

молоко — 1 ст. л

Булочки з сиром і домашнім полуничним джемом tiktok.com/@katherine.nari

Приготування

Розчиніть дріжджі у молоці кімнатної температури. У велику миску просійте борошно, додайте цукор, яйце, сіль і молоко з дріжджами. Замісіть тісто до об’єднання інгредієнтів. Перекладіть його на робочу поверхню та поступово введіть м’яке вершкове масло. Вимішуйте до еластичності. Тісто має залишатися м’яким і злегка липким. Змастіть миску олією, перекладіть тісто, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години до збільшення в об’ємі. Полуницю викладіть у сотейник, додайте цукор і поставте на середній вогонь. Коли ягоди пустять сік, доведіть суміш до кипіння. Додайте лимонний сік, зменште вогонь і варіть приблизно 20 хв до загустіння, періодично помішуйте та знімайте піну. За бажанням перебийте джем блендером або залиште зі шматочками ягід. Повністю охолодіть. Змішайте кисломолочний сир, жовток, цукор і кукурудзяний крохмаль до однорідної консистенції. З’єднайте холодне вершкове масло, борошно та цукор. Перетріть руками до утворення дрібної крихти. Не вимішуйте занадто довго, щоб масло не розтануло. Готове тісто розділіть на 6 рівних частин і сформуйте кульки. Викладіть на деко, накрийте рушником і залиште ще на 30–40 хв. Після вистоювання зробіть у центрі кожної булочки заглиблення склянкою чи руками. Змастіть поверхню сумішшю жовтка та молока. У центр викладіть сирну начинку, зверху додайте полуничний джем. Посипте штрейзелем. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте булочки 15–20 хв до золотистого кольору. Готову випічку повністю охолодіть перед подачею.

Порада

Найкраще ці булочки смакують у день випікання з чашкою кави, чаю або холодного молока. А якщо полуничний сезон уже завершився, джем можна приготувати із заморожених ягід, результат буде не менш ароматним.

Ці булочки із сиром та полуничним джемом ніжні, ароматні та по-домашньому теплі. Вони нагадують про неспішні вихідні та задоволення від простих речей.

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